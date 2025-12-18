美銀美林經理人調查：樂觀情緒創逾四年來高點　擔憂AI泡沫程度降溫

▲美銀美林經理人調查，樂觀情緒創逾四年來高點。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

根據彭博資訊等外電新聞援引，12月份美銀美林經理人調查報告顯示，投資者樂觀情緒自6.4進一步攀升至7.4，達2021年7月以來新高水準，其中經理人現金水位由3.7%的低點進一步下滑至3.3%的歷史低點，觸發「顯著賣出」的訊號，自1998年以來曾見過9次現金水位低於3.6%水準，其後一個月全球股市平均下跌2%，意味著對全球經濟前景的預期持續改善、現金水位進一步下滑。

就總體經濟前景而言，對於2026年經濟情勢的預估，57%的經理人預期將會軟著陸、37%經理人預期不會著陸，僅有3%的經理人預期將會硬著陸，整體而言，預期未來十二個月全球經濟成長力道將會轉強的比例由淨3%攀升至淨18%，達2021年8月以來最樂觀水準，且經濟成長也將轉化至企業獲利，預期全球企業獲利將改善的比例由淨13%攀升至淨29%，同樣為2021年8月以來最樂觀水準。對於債券殖利率水準的預期部分，有淨38%的經理人預期未來十二個月長債殖利率將會攀升，此為2022年4月以來最高水準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在資產配置方面，對於股票的配置仍從上月的淨34%加碼進一步攀升至淨42%加碼，為今年以來新高，其中美股配置由淨6%減碼攀升至淨6%加碼，歐股配置由淨9%加碼回升至淨18%加碼，對於新興股市的配置由淨36%加碼回升至淨39%加碼，對於日股配置維持與上個月相同的淨4%減碼，對於科技類股的配置，有淨21%的經理人為採取加碼配置，為2024年7月以來最高水準，此外對於債券的配置比重則由上個月的淨12%減碼下滑至淨29%減碼。

尾端風險部分，「AI股票泡沫」持續是經理人最為擔憂的尾端風險，不過認同此情況的經理人比例由45%略下滑至38%，也反應在經理人認為企業有過度投資現象的比例由淨20%下滑至淨14%，尾端風險居次者分別為債券殖利率無序攀升以及通膨，認同比例僅為19%與17%，在擁擠交易方面，「做多科技七雄」兩個月霸榜最擁擠交易第一名，其次為做多黃金與放空美元，此外，最可能引發信用危機事件的風險來源為私募股權/債券。

以上資料依據彭博資訊，12月份美銀美林經理人調查於12/5~12/11進行，對管理5,690億美元資產的203位經理人進行調查。

富蘭克林證券投顧表示，美股今年以來仍維持強勁且中長期牛市趨勢，近期股市創高後出現的震盪主要反應市場對評價水準與後續動能的態度轉趨審慎。不過，儘管短線高檔震盪難以避免，但整體經濟基本面與企業獲利仍良好，有望延續歲末行情，建議整體投資配置宜採穩健且多元配置，透過一股、一債、一平衡的麻花策略美元及非美元資產並進，掌握跨年行情。

富蘭克林證券投顧建議核心首選美國平衡型及非投資等級債券型基金，掌握美國經濟軟著陸及聯準會降息行情，股票部分，首選科技、創新科技股票型基金及生技股票型基金，參與AI及多元創新商機，非美元資產機會中，聯準會降息預期、全球資產再平衡趨勢、新興市場加速貿易轉型及評價面便宜優勢，持續締造非美元資產機會，看好全球債券型基金及新興當地貨幣債券型基金，或以新興市場平衡型基金介入，股票首選日本股票型基金；此外，黃金與傳統股債資產相關性低，建議在投資組合中納入5%~10%黃金股票型基金，有助分散風險並提高報酬機會。

