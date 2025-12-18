38歲資產超過2千萬！他白手起家養2寶　靠「all in 1檔ETF」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友表示，自己今年38歲，總資產已超過2千萬元，但他並非含著金湯匙出生，家境原本只是小康，沒有負債也沒有資產，甚至18歲以前家裡還是租屋。一路走來，他選擇專注工作、降低物慾，理財方式更是極度單純，幾乎把所有資金「all in」一檔ETF，靠時間與複利慢慢滾大資產，如今已能負擔家庭與兩個孩子的未來規劃，話題引發熱論。

該名網友在Dcard發文指出，自己23歲開始打工，踏入汽車業務產業，幸運遇到好老闆，加上自認做人做事認真、待人不差，第一個月業績就接近10萬元，之後收入快速成長，最高曾單月賺近50萬元，且連續好幾個月維持相近水準。做了兩年多汽車業務後，他轉往車貸領域發展，雖然挑戰更高，但平均月收入仍有30萬元左右。

ALL IN這檔ETF 投入近8年

在生活開銷上，網友表示自己物慾不高，對酒色財氣沒興趣，唯一一次去酒店就花了6萬多元，回家後懊悔不已，也因此再也沒踏進去。他強調，真正影響資產累積的關鍵在投資觀念。當時身邊不少人推薦保單或熱門題材，但他只小額買了美金保單，其餘資金幾乎全部投入0050，採取不定期、不定額，「只買綠不買紅」，不追AI、不碰個股，投入將近8年。

他也分享成果，0050分割前的均價約99元，持有72張，高點不賣、低點繼續買。他總結自己的方法很簡單，本業要有熱情，投資只跟大盤，相信複利的力量。他提到，太太曾到美國生第二胎，評估後認為花百萬元換取孩子未來選擇權很值得，也坦言「錢不是萬能，但沒有錢真的萬萬不能」，未來希望替父母買養老房，給家人更多選擇。