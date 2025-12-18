ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台船無人艇將結合業界提供年產500艘能量　攜手達明機器人製造升級

▲出席人員合影，第一排左5為台船公司陳政宏董事長、左4為達明機器人何世池董事長、左3為營運長黃識忠博士。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣國際造船公司(2208)今(18)日表示，公司在建造無人艇方面，將結合業界提供年產500艘能量，並推動造船製程智慧化，攜手達明機器人公司(TM－協作手臂領先品牌)，導入協作手臂自動化銲接技術，逐步應用於船舶建造流程，象徵造船產業在生產自動化與智慧製造上的重要突破，也是台船公司邁向智慧船廠的重要一步。

台船陳政宏董事長與廣達集團旗下達明機器人董事長何世池博士及營運長黃識忠博士，於今日針對關鍵技術進行高階會晤深入討論，期能奠定先進銲接製程重要里程碑；相關技術將結合國內外專業技術夥伴之經驗，共同強化製程穩定度與品質表現。

陳政宏董事長借調自成功大學系統及船舶機電工程學系，憑藉其學術背景與跨域整合能力，倡議公司全面推動技術創新與高附加價值產品研發。

在其帶領下，台船公司持續深化自動化、機電系統整合與人工智慧(AI)在船廠的應用，並積極布局無人載具領域，在自主研發無人船「奮進魔鬼魚號」的基礎上，展現台船公司於智慧製造與系統整合方面的研發實力。

目前台船公司已為「奮進魔鬼魚號」無人船設置專屬產線並投入生產，在產線運作成熟且合約明確情況下，產能可達每7至10天生產一艘、年產約40艘；此外，因應未來市場與政府大型採購需求，台船公司亦同步規劃擴建新產線，並結合國內多家商廠能量，未來年產能可望擴充至500艘，進一步強化台船公司在高科技船舶與無人系統領域的整體競爭優勢。

在造船製程方面，台船公司已規劃設立自動化示範產線，導入達明機器人協作手臂應用於船舶銲接構件生產，透過類似流水線的自動化銲接作業，有效提升生產效率。預計明(115)年進入試量產(Pilot Run)階段，再逐步擴大產線，全面提升產能與品質穩定度。

展望未來，由於船舶產線有許多特殊之處，台船公司將持續與合作夥伴深化技術合作，發展更小型化的協作手臂，以因應船艙等狹小空間之銲接需求，突破傳統施工限制，提升作業彈性與安全性，為船舶設計與製造開創更多創新應用，持續引領國內造船產業邁向智慧製造新階段。

台船表示，未來將配合政府推動國防自主與海事科技政策，持續深化智慧製造與關鍵技術自主，並推動造船產線優化與再造，提升產能彈性與製造效率，並因應少子化缺工等趨勢。透過自動化製程、協作手臂技術及無人船系統之研發與量產布局，台船公司將強化國內造船與無人載具產業鏈能量，為國家安全與產業升級奠定穩固基礎。

關鍵字： 台船無人艇結合業界年產500艘達明機器人.製造升級

和泰車（2207）今日停牌，並舉行重大訊息記者會宣布，分兩階段投資合計約新台幣100億元，參與日本商用車事業，這也是和泰集團營運版圖首度延伸至日本市場，象徵集團國際化布局的重要里程碑。

2025-12-18 18:25
央行總裁楊金龍18日面對外界質疑，直言新青安政策的代價「我承認有算高」，並強調央行對房市的選擇性信用管制「沒有甩鍋」，即使第七波措施未再升級，但仍透過銀行自主管理機制「鬆中有管」，每月緊盯資料並進行專案金檢，展現管控決心。

2025-12-18 17:53
金管會通過對合庫銀行違反法令之裁罰處分案，合庫銀行台大分行行員辦理行員行外收付款項機制未依該行規定由2名以上行員共同執行，及行員差勤控管之查核機制，核有未完善建立及未確實執行內部控制制度之情事，共處600萬元罰鍰。

2025-12-18 16:40
中央銀行今（18）日召開2025年第4季理監事會議，一如外界預期確定利率維持連7凍，至於市場關切房市選擇性信用管制並未鬆綁，回歸各銀行總量控管。

2025-12-18 16:35
合庫銀行台大分行行員於台大醫院外收過程中款項遭竊裁罰一案，因違反行外收付款項機制，未依該行規定由2名以上行員共同執行，金管會以違反內控內稽共處以600萬元罰鍰，合庫銀行提出以下三點聲明如下：

2025-12-18 17:01
美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）在與分析師的電話會議中表示，強勁且持續的產業需求，加上供給受限，導致市場環境緊俏。他預期缺貨將持續至2026年以後，帶動美光盤後飆漲8%，台廠記憶體股今（18）日接力走揚，華邦電（2344）爆逾36萬張成交量攻上77.8元，再刷25年新高。

2025-12-18 11:53
根據彭博資訊等外電新聞援引，12月份美銀美林經理人調查報告顯示，投資者樂觀情緒自6.4進一步攀升至7.4，達2021年7月以來新高水準，其中經理人現金水位由3.7%的低點進一步下滑至3.3%的歷史低點，觸發「顯著賣出」的訊號，自1998年以來曾見過9次現金水位低於3.6%水準，其後一個月全球股市平均下跌2%，意味著對全球經濟前景的預期持續改善、現金水位進一步下滑。

2025-12-18 14:52
近期美國金融市場在利率震盪、科技股評價修正與資金流動分歧的情況下，整體仍維持穩定，儘管偏高利率壓抑部分成長型企業估值，但本季多數企業財報表現優於市場預期，台新標普500 ETF(009806) )研究團隊指出，Fed後續持續降息機率高、CSP大廠持續上修資本支出，美股續航力仍加，據統計持有美國標普500指數只要超過一年，勝率高達75%。

2025-12-18 13:49
前民進黨立委鄭運鵬今年7月出任台灣世曦工程顧問公司董事長，上任後即啟動制度檢討與內控改革。有員工發信給媒體指出，他於17日以「董事長說明同仁對獎金的疑慮和方向」為題，向全體員工發布公開信，首度對外說明公司長年獎金制度失序的狀況，並坦言已追回數千萬元不符規定的獎金，同時承諾不追溯回收歷年已發放、總額近新台幣5億元的業務獎勵。

2025-12-18 13:06
市場傳出鴻華先進（2258）接手整個納智捷品牌可望在年底前定案，受此消息面影響，裕隆（2201）早盤即攻上36.5元漲停價，創三周以來高。

2025-12-18 11:56

