快訊／裕隆、鴻華18時同步重訊 估出售納智捷品牌有關

裕隆（2201）、鴻華先進-創（2258）兩家公司將今（19）日18時，於證交所3樓記者室召開重訊記者會，分別由裕隆發言人卓哲宇、鴻華總經理陳清亞，以及協理王理巍說明董事會重大決議。

美國線今日開始運價小幅下修 歐洲線約加高200美元

大型攬貨公司整理今日下午船公司最新報價，指出相較12月15日時的市場價格，本周美西航線市場價格約落在每大箱(40呎櫃)2100至2200美元，美東航線約3000至3100美元，12月19 日至31日期間，美西線約2000至2100美元，美東線約2950至3100美元，整體調整幅度約50至100美元，屬於溫和修正，顯示市場仍以整理為主。

富時指數調整！和碩、中租尾盤爆量收高 南亞科生效延至下周一

美股四大指數昨（18）日反彈收紅，今（19）日台股全場維持紅盤，尾盤因富時指數成分股調整今天盤後生效，ETF基金調整持股配置，最後一盤爆出1300億元大量，成交值達5519億元，和碩(4938)、中租(5871)雖被臺灣50指數刪除，臺灣中型100指數卻是納入，兩檔最後一盤分別爆出4萬2397張、3萬5853張大量，股價急拉收漲逾3%。

輝達H200晶片對中出口邁出關鍵一步 外媒曝川普政府啟動審查

根據外媒路透社報導，美國川普政府已啟動審查程序，評估是否允許輝達旗下次高階AI晶片H200首度出口中國，若獲批准，將兌現川普先前允諾放行相關銷售的承諾。

日央上調政策利率至0.75%創30年來最高 日圓反走跌至156

日本央行昨（18日）起一連二天召開金融政策決定會議，今（19日）公布會議結果，由目前0.5%升息1碼（0.25個百 分點）至0.75%，是今年1月以來再次升息，創下1995年以來、30年來的最高利率水準。

中航看明年散裝船運中性偏樂觀 運價可望在今年之上

中國航運(2612)今(19)日下午舉辦法說會，公司協理唐邦正指出，明年新船交付數量低、非洲鋁礬土出口動能強勁、西芒杜礦區投產、西非原物料重塑市場版圖為主要利多，利空因素包括屆齡老船延後退出市場、大陸鋼鐵業結構性變化、中美關稅政策不確定性、大陸房市與車市供給過剩。估計明年為中性偏樂觀的一年，運價可望在今年之上。

央行列台灣經濟6大不確定性 示警AI供應鏈下行風險

中央銀行認為AI需求超乎預期，將今年經濟成長率大幅上修至7.31%，創15年來新高，但提醒台灣面對6大不確定性，並將AI發展列為首位，指出AI終端應用尚未成熟，相關供應鏈營運存在下行風險。

外資連5賣台股！ 玉山金遭重砍近8萬張居首位

美股四大指數反彈收高，富時指數成分股尾盤生效，今（19）日台股收紅，外資賣超縮小到1.97億元，連續五天賣超，合計賣超金額1709.7億元，今日玉山金（2884）為外資賣超第一名個股，賣超7萬9880張。

資金連兩天表態：00991A 昨規模增25% 今成交17萬張奪ETF量能冠軍

00991A 掛牌第二天延續強勁買氣，今（19）日交易熱度再度居冠，單日成交量突破17萬張，躍居全市場ETF成交量第一名；盤面表現同樣亮眼，收盤漲幅1.86%、市價9.84元，呈現量價齊揚走勢，顯示資金持續進場、投資人對其後市表現抱持高度期待。

美線運價小跌50-100美元、元月初擬大漲千元 SCFI今日小漲3.80%

超大型與大型攬貨公司指出，貨櫃船運市場美西線運價自本月15日調漲後，至今每大箱(40呎櫃)小幅回跌50-100美元，美西線在2000-2100美元之間，已有船公司訂出明年元月漲價計畫，美西線擬大漲1000美元，但估實際漲幅不可能那麼高，能否實現要看減班狀況。今(19)日上海航運交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)小漲3.08%，指數來到1552.92點。