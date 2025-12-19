ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

永慶加盟四品牌台南經管會支持九份子國民中小學　捐贈專屬籃球衣助小球員勇敢追夢

永慶加盟四品牌台南區經管會捐贈3萬元製作專屬籃球衣，祝福九分子國民中小學的學生勇敢追夢。

財經中心／綜合報導

長期關注學校發展的永慶房產集團加盟四品牌台南區經管會（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產），捐贈3萬元給臺南市立九份子國中小籃球隊製作籃球衣，鼓勵孩子勇敢追逐夢想，以更自信的姿態迎接未來挑戰。

臺南市立九份子國民中小學於四年前成立，學校提供多元的社團選擇，涵蓋體育、藝術、學術等多個領域。其中，籃球運動深受學生歡迎，校隊「海翁籃球隊」不但著重在基礎技巧、體適能訓練，近年也前進日本學校體育交流，幫助學生提升籃球技巧，擴大國際視野。

永慶加盟四品牌台南區經管會看見孩子們對籃球運動熱情與投入，捐贈3萬元經費，協助製作學生專屬球衣。11月27日在九份子國民中小學舉辦捐贈儀式，由永慶不動產暨永義房屋台南經管會長蔡武霖代表致贈球衣。

蔡武霖會長表示，九份子國民中小學是一所相當新的學校，教師們積極尋求各方資源，期盼學生能擁有更多學習與發展的機會。而運動不僅能提升孩子的團隊合作能力，也有助於培養自律與抗壓性，我們期許透過這次捐贈表達對在地學校和運動教育的關心，協助學生能在更完善的環境中學習與成長，勇敢追求夢想。

有巢氏房屋暨台慶不動產台南區經管會長謝旺瑋分享，永慶加盟四品牌除了關注在地學校體育發展外，也透過誠實徵文比賽培育台南地區的國中和國小學生的品格教育，期盼未來九份子的學生也報名參加比賽，讓誠實的價值向下扎根。我們也會持續關注校園需求，以行動支持學校培育多元人才。

永慶房產集團除了提供買賣房屋上誠實且優質的服務外，也號召旗下加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產－支持在地公益，以實際行動贊助國中小運動發展、支持公益團體的及舉辦捐血、愛心園遊會等活動，積極落實企業社會責任，傳遞正面能量。

鍾欣凌穿搭自認像101忠狗　女兒誇讚是白雪公主

