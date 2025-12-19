永慶房屋推出「歡樂聖誕布巾組」帶給你聖誕暖心感　聖誕預約賞屋送多功能布巾

▲永慶房屋「歡樂聖誕布巾組」，有聖誕老人與歡樂馴鹿兩種造型，可掛在聖誕樹上作為裝飾，為家裡增添歡樂與聖誕儀式感。

財經中心／綜合報導

聖誕節的腳步悄悄到來，台北街頭巷弄也被繽紛燈飾點亮，充滿濃濃節慶氛圍！永慶房屋為了迎接聖誕節，推出超可愛的聖誕造型多功能布巾，不僅能掛在聖誕樹上作為裝飾，也能化身為擦手巾、杯墊等日常小物，為生活增添趣味與便利。12/19至12/28到永慶直營門市預約賞屋，即可獲得「歡樂聖誕布巾組」，數量有限，送完為止！

歡樂聖誕造型布巾暖心你的居家生活

聖誕節就是需要一些可愛暖心的小物，為生活增添歡樂氣氛。永慶房屋推出「歡樂聖誕布巾組」，有聖誕老人與歡樂馴鹿兩種造型，不僅可愛，還具備吸水、柔軟的特性，設計多用途，可掛在聖誕樹上作為裝飾，也可放在書桌或廚房，當作杯墊、擦手巾等日常用品使用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「想到聖誕節，多數人會聯想到聖誕樹與聖誕老人，因此我們特別推出聖誕圖案的多功能布巾，不僅能妝點居家空間，也可作為日常生活用品使用，讓生活中處處感受到溫暖的節日氛圍。」

聖誕賞屋好輕鬆！找房問永慶AI特助

許多人期盼能擁有一個家，與家人一同打造舒適的居住空間。隨著聖誕節與歲末將至，永慶房屋推出聖誕節預約賞屋活動，民眾在12/19至12/28期間完成預約賞屋，即可獲得限量「歡樂聖誕布巾組」，為未來的家增添歡樂與聖誕儀式感。

為了幫助民眾更高效率地找到理想居所，永慶房屋運用 AI 科技優化找房流程。只要加入永慶 LINE 官方帳號，點選「永慶AI找房」功能，以最自然的口語說出購屋需求，就能由永慶AI 推薦符合條件的房屋。此外，永慶房屋還有多種 AI 工具，想了解室內原始樣貌，可一鍵「AI 清空」將家具雜物淨空；若想預覽裝潢效果，則可透過「AI 煥裝」查看示意效果。想快速掌握物件特色，「AI 導覽」能自動生成約 1 分鐘影音，介紹房屋屋況及周邊環境。若看中喜歡的物件，只需開啟「線上問」，即可直接聯繫永慶房屋經紀人員安排實際看屋，讓賞屋過程既便利又省時。

永慶全年投入超過3.5萬場社區活動

永慶房屋秉持「社區好鄰居」的服務精神，贊助各項大大小小的鄰里、社區活動，今年已協助雙北市舉辦超過200場的聖誕活動，全年度則累計協助超過3.5萬場活動，在每場活中都能看見永慶夥伴熱心服務的身影，幫助單位活動更加順利圓滿。

陳賜傑分享：「永慶房屋除了提供專業買賣屋服務，也積極投入社區、鄰里活動，回饋在地。我們贊助單位活動帳篷、物資及出動人力，與居民在活動中開心互動，注入滿滿的歡笑與正能量。未來永慶持續深耕社區，期望透過活動加深社區居民凝聚力，讓每個人都能感受到溫暖與關懷。」