萬海未來5年運力增幅高達69.81%　業界估後年會重返歐洲線

▲萬海航運。（圖／萬海提供）

▲萬海航運未來5年運力增幅高達69.81%。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

萬海航運(2615)本月16日宣布向中船黃埔文沖訂造6艘6000箱(20呎櫃)貨櫃船，預計2030年開始交船，業界分析，萬海目前累計訂造中貨櫃船共36艘，總運力達38.12萬箱，以現有運力54.6050箱計算，增幅高達69.81%；外籍貨櫃船公司台灣公司高階認為，萬海應該是規劃在2027年重返歐洲線，並爭取加入海運聯盟。

萬海今年10月21日受邀參加Global Maritime Forum於比利時安特衛普舉辦的法人說明會，簡報中指出，公司2026年有4艘8700箱、2艘7000箱貨櫃船交船；2027年是交船最高峰，有9艘1.6箱、1艘8700箱船交船；2028年有3艘1.6萬箱、5艘8700箱船交船；2029年有4艘8700箱船交船；2030年有2艘8700箱與6艘6000箱船交船。

業界分析，1.6萬箱貨櫃船主要適合航行歐洲線，萬海的企圖很明顯，實際上萬海也有尋求先租用同業艙位開展歐洲線運務的機會，或許在明年就有機會先租艙增開歐洲線，不過要看同業是否顧忌給萬海「演練」的機會。

萬海早在2010年就曾經與新加坡太平船務合作，以9艘4250箱貨櫃船聯營歐洲線，但因歐洲幅員太大，營運成本也高，兩公司並未經營太長時間就停掉歐洲線。

估計萬海能有合適船舶投入歐洲線後，就有機會加入海運聯盟，萬海積極造船，也是為壯大實力，讓聯盟成員願意接受萬海。

萬海到今年9月底為止，營運船舶共113艘，其中112艘為自有，自有比例高達99%。公司估計明年資本支出為6.23億美元，2027年17.26億美元，2028年8.23億美元。業界指出，船公司造船可根據船價貸款六到七成，也可以發行公司債等方式籌措資金。

萬海在2020年年中看到疫情對貨櫃船運的影響與需求，進場搶租貨櫃船並搶購二手船，將原租艙位營運的美國線改為自己派船營運，目前在美西有兩條航線，美東一條，明年5月美西將再增一條航線。

萬海這次訂造的6艘6000箱櫃櫃船，每艘造價在7520萬美元至8200萬美元之間，該筆交易的總價值在4.512億美元至4.92億美元之間，是LNG雙燃料預備船。

萬海航運(2615)本月16日宣布向中船黃埔文沖訂造6艘6000箱(20呎櫃)貨櫃船，預計2030年開始交船，業界分析，萬海目前累計訂造中貨櫃船共36艘，總運力達38.12萬箱，以現有運力54.6050箱計算，增幅高達69.81%；外籍貨櫃船公司台灣公司高階認為，萬海應該是規劃在2027年重返歐洲線，並爭取加入海運聯盟。

