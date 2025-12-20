台船公司52週年慶園遊會　來賓排隊爭相與「奮進魔鬼魚號」合影

▲前排右六起台船陳政宏董事，蔡坤宗總經理與貴賓一起觀賞周年慶表演節目。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣國際造船公司(2208) 以「海洋榮耀‧齊聚同心」為主題，今(20)日在高雄總公司辦理「52週年慶活動」。活動從上午九時起開始，雖間歇性飄雨，來賓仍熱情湧入，並把握難得的機會，近距離接觸台船自主研發的無人船「奮進魔鬼魚號」。

▲台船董事長陳政宏致詞。（圖／台船提供）

台船公司陳政宏董事長率同蔡坤宗總經理等各級主管全程接待大朋友小朋友等各界來賓，其中包括：高雄在地立法委員李昆澤、柯志恩、林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑，以及市議員曾麗燕、陳麗娜、黃彥毓，與代表陳市長出席的勞工局江建興局長等人皆踴躍出席同樂。期能透過一年一度廠慶活動，讓大家認識造船業、支持台船公司，以感受及分享本公司全體員工為國家建造海巡艦、海軍艦艇的努力與榮耀！

▲週年慶現場最吸睛的台船自主研發無人船「奮進魔鬼魚號」。（圖／台船提供）

本次週年慶園遊會活動規劃充實，一大早即有廠區慢跑，開場特別邀請高雄在地原住民舞蹈Fangcal青年團隊表演帶動現場氣氛，另有緊張刺激的拔河比賽、親子溫馨DIY活動，佐以現場設有90餘個攤位呈現多元特色風味小吃。

▲台船蔡坤宗總經理(前排右)頒獎給拔河比賽得獎隊伍。（圖／台船提供）

這是一場結合「特色美食、員工摸彩、接觸無人船、了解潛艦壓力殼原理」，可謂「匯聚知性、感性與動感」的親子園遊盛會，以體恤、感謝台船公司員工、寶眷一整年的勤勞付出。