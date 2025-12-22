台新新光金爆48.4萬張大量居成交王　金融類股指數刷35年新高

▲台新新光金成交量爆出48萬張，居上市成交量第一大個股。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

AI電子股高檔整理，高股息ETF調整成分股，近期金融股人氣持續升温，台新新光金被群益台灣精選高息ETF（00919）納入成分股，交投熱度居高不下，今（22）日最一盤灌入53988張買單，導致單日成交量爆出48.4萬多張，一舉超車力積電（6770）成為上市成交量第一大個股，玉山金（2884）、第一金（2892）入列成交量前十個股，金融類股指數攀高到2442.05點，創下1990年1月15日以來、35年多來新高。

00919資產規模逾4千億元，追蹤「特選臺灣上市上櫃精選高息指數」，此次該指數新增台新新光金等8檔成分股，成分股調整於12月17日，有8個交易日的指數調整過渡期，在投信買盤加持，台新新光金股價呈現滾量上攻格局，上周五（19日）來到21.9元，創合併以來新高價位，今日股價漲多壓回，小跌0.2元或跌幅0.93%，以21.2元作收，成交量衝出48.4萬大量，居上市成交量第一大股。

連結台灣高股息指數的元大台灣高息（0056）此次換股也納入玉山金（2884）為成分股，由於0056規模高達5141.45億元，玉山金近期量能明顯增温，今日成交量放大到11.2萬，成為上市成交量第7大個股，而第一金成交量為10.8萬張，居上市第9大個股。

今日大型金控股股價以中信金（2891）漲幅最大，股價上漲0.9元或漲幅1.82%，以50.4元作收，創下1997年7月以新高，國泰金（2882）、凱基金（2883）、兆豐金（2886）等股價漲幅逾1%，金融類股指數走高到2442.05，創下1990年1月15日以來新高。

