德翔等新開紅海線ONE與長榮租用艙位　赫伯羅德因大客戶反對暫緩復航　

▲赫伯羅德印度-美東航線復航紅海計畫因大客戶反對暫緩。（圖／取自赫伯羅德官網）

記者張佩芬／綜合報導

我國德翔海運(02510.HK)與中東的格飛馳航運、泰國的宏海箱運11月21日合開的中國-紅海航線目前已開出第二航次，長榮海運本月開始率先租用艙位，日本海洋網聯船務(ONE)元月15日也將租用艙位營運，為紅海復航試水溫；德國赫伯羅德規劃的印度-中國航線復航紅海計畫，則傳出因大客戶反對而擱置。

根據美國商業期刊(Journal of Commerce)報導，赫伯羅德的印度-美國東岸航線原想恢復航行紅海，但因客戶反對而取消，分析主要原因是相關攬貨公司要求貨主自行承擔船舶通過紅海期間可能涉及的恐怖主義和戰爭風險責任，遭到大客戶反對。

主要反對聲音來自康捷空(Expeditors International)，該公司是赫伯羅德印美航線最大的攬貨客戶之一，而康捷空未能說服其多家核心貨主參與一項意向書安排。

分析中指出，不要求貨主直接承擔風險的攬貨公司，在實際操作中更容易推動出貨，因為其自身能夠對航行紅海所需的保險安排進行統一管理。

康捷空每周在赫伯羅德印度-美國航線約有400箱(40呎櫃)櫃量。業內人士透露，儘管赫伯羅德已從包括DSV、德迅(Kuehne+Nagel)以及C.H. Robinson在內的多家大型全球性攬貨公司，獲得了對恢復蘇伊士航線的相對積極反饋，但整體客戶層面的態度仍趨於謹慎。據稱，美國大型零售商Costco亦是持保留態度的主要客戶之一。

而英國海上貿易行動中心(UKMTO)稍早指出，本月5日，一艘散貨船在葉門海岸附近的曼德海峽遭遇協同襲擊，該船的武裝安保小組與來襲船隻發生交火，成功擊退了這兩次襲擊。胡塞武裝於11月宣布暫停紅海海上行動，不過海上安全專家警告認為，風險應被視為得到抑制，而非消除。

加薩第二階段談判進度估計是海運界復航紅海主要觀察點，根據該協定框架，哈馬斯需同意退出對加薩的執政地位，接受部署「國際穩定部隊」，並啟動解除武裝及拆除地道和軍事基礎設施的相關進程。

以色列方面則需重新開放埃及與加薩之間的拉法口岸，實現雙向通行，並正式進入協定第二階段執行，包括以色列國防軍進一步撤離、國際穩定部隊部署，以及在加沙組建巴勒斯坦技術官僚政府。川普主導的加薩和平委員會，希望相關安排能夠在明年1月對外發佈。

綜上關於復航紅海的進度，目前仍是12月初所更新的進度與關注點，以及特別是馬士基潛在的試水動作。