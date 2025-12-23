中籤逾11萬落袋！捷創掛牌上櫃上演蜜月行情 大漲134%

捷創科技（7810）今日以承銷價格每股85元正式掛牌上櫃，盤中股價最高達199.5元，上漲114.5元、漲幅達134%，投資人若先前幸運申購中籤，一張最高現賺11.45萬元。

黃金存摺飆4573元新天價 36公克抱1年賺近6.5萬

國際金價漲勢煞不住，帶動國內黃金投資同步升溫。台灣銀行黃金存摺今（23）日再刷歷史新高，每公克賣出價衝上4573元新天價，近1年漲幅超過65%。若去年底以約10萬元買進36公克黃金存摺，抱到今天高點賣出，現賺將近6.5萬元，報酬相當驚人。

矽光子兩樣情！聯亞處置首日腳軟小跌 華星光刷天價率5檔走揚

AI運算進入「百萬GPU」時代，矽光子（CPO）技術將在明（2026）年進入大規模商轉，矽光子族群聯亞（3081）再度於今（23）日關緊閉，每20分鐘一盤，股價小跌約1%來到598元，華星光（4979）勁揚逾7%，創下287.5元新高價位，波若威（3163）、聯鈞（3450）、上詮（3363）、訊芯-KY（6451）、光聖（6442）等5檔均維持紅盤之上。

台灣光罩宣布投4.35億元擴14吋光罩產能 攻先進封裝市場需求

台灣光罩（2338）於12月22日董事會決議通過，為因應未來產業技術發展需求，設備採購金額共新台幣4.35億元。此項資本支出，擬擴充14吋光罩(Photomask)生產線產能，運用於先進製程2.5D及3D封裝技術，透過立體整合方式，將諸多關鍵元件整合於中介層。這項擴產計畫強化公司技術地位，更提供重要客戶充足產能。

福邦證前11月每股賺1.56元 現金股息可望優於去年水準

福邦證券（6026）今（23）日舉行法說會，前11月自結稅後純益（EPS）達1.56元，已超越去年全年EPS1.11元。福邦證董事長黃炳鈞表示，以股市市場狀況，估計12月營運狀況表現持穩，今年現金股息水準維持1元以上水準，應該殆無疑義，以23日收盤價12.35元計算，高現金股息殖利率可期。

券商股票禮品卡刮進全家 投資金最高10倍還可兌換台積電、熱門ETF

金融零售新世代來了！永豐金證券今（23）日宣布攜手全家便利商店，首創「便利商店×券商投資」新春福袋理財場景，將股票禮品卡化為「好運刮刮卡」，獨家包裝於「全家」2026潮流福袋，於12月25起開賣，100%中獎刮出投資金、最高十倍奉還讓民眾在街頭巷口輕鬆啟動投資理財，刮出的投資金可等值兌換台積電（2330）、國民 ETF等多達274檔熱門台股與ETF。

陽明：市場整體不確定性偏高 能見度到明年Q1

陽明海運（2609）今日舉行法說會，針對2026年營運展望指出，全球經濟仍將受到地緣政治、美國對等關稅政策及供應鏈重組等因素干擾，整體市場不確定性偏高，目前僅第一季能見度相對明朗，後續市況仍有待觀察。

網紅注意！明年起創作收入要報稅 6／30前申報不罰

未以公司登記形式經營網路影音創作的網紅注意！財政部今（23）日公告，針對個人網紅在YouTube、IG、TikTok等平台創作、分享內容所取得的分潤或打賞收入，明訂為「執行業務所得」，須納入綜合所得稅申報。新制自2025年起正式上路，但給出明年6月30日前申報不罰的緩衝期。

11月外銷訂單729.2億美元年增近4成 刷單月新高

人工智慧（AI）需求強勁，經濟部今天公布11月外銷訂單為729.2億美元，創歷年單月新高，年增39.5%；累計今年前11月外銷訂單為6666.5億美元，寫下歷年同期新高，年增24.2%。

海南島比照香港成免稅港 陽明：有無內河航行權限制待觀察

大陸海南省日前正式「封關」免稅，成最由貿易港區，被認為該島海南洋浦港作為自由貿易港的重要建設項目，將逐步成為亞洲航運的重要中轉樞紐，對此陽明海運高階指出，海南島是否比照香港成為真正的免稅港，加工的貨品運中國各地雖說可免稅，但是不是將海南與大陸各港間比照香港視為國際航線，允許外輪航行，不受內河航行權限制，都還需要觀察。