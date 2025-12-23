ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

11月外銷訂單729.2億美元年增近4成　刷單月新高

▲▼貨櫃,進出口,投資,經濟,景氣,GDP,經濟成長率,碼頭,基隆港,商港,貨輪,進口,出口,貿易順差,逆差,海運,航運股。（圖／記者李毓康攝）

▲11月外銷訂單刷新高。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

人工智慧（AI）需求強勁，經濟部今天公布11月外銷訂單為729.2億美元，創歷年單月新高，年增39.5%；累計今年前11月外銷訂單為6666.5億美元，寫下歷年同期新高，年增24.2%。

按貨品別觀察，由於新興科技應用需求不墜，帶動資訊通信及電子產品接單成長，11月接單分別年增69.4%及47.9%；光學器材因面板及背光模組接單動能走弱，接單年減2.4%。

關鍵字： 外銷訂單人工智慧電子產品資訊通信經濟成長

阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」

