台積電赴美蓋5廠換15％關稅？　專家揭痛點：全球版圖將變

記者葉國吏／綜合報導

台灣半導體龍頭台積電近期傳出，考慮在美國亞利桑那州增設多達五座晶圓或先進封裝廠，這將讓台積電的全球策略出現重大調整。若此舉成真，台積電將改變過去以台灣為核心的格局，走向台美雙核心，並對全球半導體產業產生深遠影響。

▲台積電。（圖／路透）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台積電考慮擴大美國佈局 貿易協議助攻

根據《紐約時報》引述多位熟悉內情人士消息，台積電正密切評估是否在美國再建五座半導體廠，並與美方洽談相關投資細節。該報導指出，台美雙方正就貿易協議進行最後協商，預計美國將把台灣半導體產品的進口關稅從20%調降至15%，這也被視為台積電加碼美國投資的誘因之一。雖然台積電對此議題尚未公開表態，但外界普遍預期，這項計畫會成為即將舉行的法說會焦點，吸引全球投資人關注。

業界分析則認為，台積電可能選擇擴建晶圓廠或發展先進封裝產線，也不排除打造整合新產能與支援設施的半導體基地。台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真表示，這樣的組合能夠同時滿足美國客戶在地生產和封裝的需求，降低供應鏈風險，尤其有助於輝達（NVIDIA）和超微（AMD）等大客戶。

產能擴張策略 滿足美系大廠需求

劉佩真接受《中央社》訪問時分析，台積電可能採用同步擴充產能與垂直整合的策略，除了2奈米或更先進製程的晶圓廠，也會納入如CoWoS、SoIC等先進封裝生產線。這不僅能支撐美國AI與高效運算產業的高度需求，也有助於強化與當地大廠的合作關係。

此外，台積電在美擴廠計畫還可能涵蓋研發分支機構、化學品管理中心以及設備維修據點。這種全方位佈局，將讓台積電在美國的運作更趨完整，為美國半導體自主化進程增添助力。

由台灣核心轉向台美雙引擎 財務與產能調度受考驗

若台積電確定以晶圓廠為主要投資方向，劉佩真認為，亞利桑那州的廠房數量未來可能擴增至六到八座，單月先進製程產能甚至有望突破十五萬片，可望滿足美國絕大多數AI運算需求。這意味台積電將逐步從過去專注在台灣，朝向台美雙引擎運作，最大化地緣政治安全性。

不過，龐大的折舊成本、台灣廠區產能調度及運營效率，將成為台積電財報的新挑戰。加上美國當地的水電供應、廢水回收及工程師短缺等現實問題，台積電若要大規模落腳美國，勢必面臨不少考驗。同時，隨著產能向美國轉移，全球半導體產業版圖也可能因此出現新變化。