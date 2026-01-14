富邦「東床女婿」出線　接掌4.5兆人壽投資實權

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

富邦金控董事長蔡明興女婿周佳歐（圖）其實力與個性深受丈人喜愛。

▲富邦金控董事長蔡明興女婿周佳歐其實力與個性深受丈人喜愛。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡周刊

新年伊始，台股再創歷史紀錄，金融股指數也改寫34年來新高。當股民關注金融股能否續抱的同時，各大金控也啟動世代接棒。本刊調查，富邦金控（簡稱富邦金）二董蔡明興，除了早就安排獨子蔡承儒接下董事之外，近幾年也開始培養獨女蔡承媛夫婿周佳歐進入富邦金，更進入掌控4.5兆元資產的富邦人壽投資部擔任重要主管，隨著富邦人壽投資報酬率屢創新猷，也讓這位東床快婿在蔡明興心中地位攀高。

在創辦人蔡萬才「家和萬事興」的原則下，富邦集團以金融、非金融切割，2016年起，非金融（台灣大哥大）由老大蔡明忠（大董）擔任董事長，而富邦金控則由老二蔡明興（二董）掛董事長。二人一路率領富邦集團開疆闢土，事業橫跨金融、電信、電商、有線電視、育樂等，根據中華徵信所公布最新調查顯示，富邦集團以資產總額新台幣14兆2502億元，連續第5年穩坐台灣第一大集團寶座。

富邦集團連續第五年穩坐台灣第一大集團寶座。

▲富邦集團連續第五年穩坐台灣第一大集團寶座。

身為三代年紀最長的二董獨子蔡承儒，就是最早進入接班梯隊者，去年股東會後，蔡明興受訪時還笑說：「感覺兒子做得還滿愉快的。」近期金融圈屢屢傳出蔡承儒事業重心多放在美國，結縭多年的妻子鄭舒秦也隨同常居美國。「他（蔡承儒）人現在多在美國，」一位與蔡承儒熟悉的華頓商學院校友對本刊透露。

本刊調查，目前擔任董事的蔡承儒，在集團地位未有任何改變，同時間，二董夫妻最寵愛的獨女蔡承媛的夫婿、現年37歲的周佳歐，在蔡明興的刻意培養下，已經進入富邦金旗下最重要的部門—富邦人壽投資部擔任重要主管。

蔡明興獨子蔡承儒目前事業重心多放在美國，結縭多年多的妻子鄭舒秦也隨同。

▲蔡明興獨子蔡承儒目前事業重心多放在美國，結縭多年多的妻子鄭舒秦也隨同。

據富邦人壽年報顯示，富邦人壽員工編號M230的周佳歐，已於2025年1月1日晉升。他從2022年進入富邦金體系的「Global alternative & strategic investment（全球另類與戰略性投資）」部門擔任VP（Vice President，副總裁或副處長），去年已順利晉升為「Equity Investment Division（股權投資部）」VP。不僅如此，在周佳歐的LinkedIn個人經歷也得到證實。

「周佳歐等於有了全方面歷練投資經驗。不僅僅只是給意見的參謀，而是擁有實權，可以操兵打仗的大將。」一位富邦人壽內部高層透露。「目前（壽險）投資分成二塊，in fixed income（固定收益市場）和variable income（變動收益投資市場），目前他是variable income副處長，直接管理alternative investment（另類投資，指股票、債券和現金以外的非主流投資）和overseas equities（海外股票投資）。」

看到蔡明興將女婿安排到富邦人壽投資部門，一位外商壽險高層直言：「人壽投資部，就是富邦金的核心獲利單位。二董讓女婿掌舵，頗具深意。」其實，周佳歐與蔡承媛婚後並未立刻進入富邦集團，直到2022年9月，才正式進入富邦人壽，去年接下人壽投資部門的掌舵大位。「Kevin雖尚未進入董事會，歷經磨練後，未來可期。」富邦金內部人士觀察。

除了蔡明興積極培育東床快婿之外，大董蔡明忠長子蔡承道在富邦集團的接班之路也越發明顯。據本刊側面觀察，向來低調、面對媒體常常只回答「謝謝」2個字的他，去年出席活動時，明顯活潑許多。

像是去年出席台北富邦銀行與富邦娛樂合推的富邦悍勇卡記者會，身為富邦育樂副董事長的蔡承道，並未活動結束就離開，反而逛起合作夥伴的攤位。儘管蔡明忠曾謙虛地表示，「他（蔡承道）要學習的事情很多，接班還早。」據了解，他早替長子規劃接班藍圖，陸續安排蔡承道先後進入銀行、證券、產險等部門歷練。

在蔡明忠的培養下，蔡承道表現已越加成熟，面對外界越加大器。（富邦金控提供）

▲在蔡明忠的培養下，蔡承道表現已越加成熟，面對外界越加大器。

除跟在總經理韓蔚廷身旁學習，今年34歲的蔡承道，還一度從堂哥蔡承儒身上，接下富邦育樂董事長，同時也擔任富邦金副總經理與創新科技處長。就在金融業紛紛導入AI、運用科技升級之際，蔡承道也肩負起富邦金數位轉型的重責大任。

在蔡明忠的培養下，蔡承道表現已越加成熟。由於蔡承儒多數時間留美工作，此刻又出現蔡明興拉拔表現不俗的女婿周佳歐，接掌富邦人壽投資大任，新的一年，富邦集團的接班梯隊會有何變化，各界持續觀察。


