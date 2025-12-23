陽明：市場整體不確定性偏高　能見度到明年Q1

▲陽明海運。（圖／陽明海運提供）

記者高兆麟／台北報導

陽明海運（2609）今日舉行法說會，針對2026年營運展望指出，全球經濟仍將受到地緣政治、美國對等關稅政策及供應鏈重組等因素干擾，整體市場不確定性偏高，目前僅第一季能見度相對明朗，後續市況仍有待觀察。

陽明表示，受惠於農曆年前備貨需求，近期現貨市場運價回溫，帶動第一季需求表現較為熱絡，小旺季有機會延續至2月。不過，整體來看，2026年歐美長線運價波動幅度仍可能偏大，市場走勢大致與2025年相近。

針對紅海航線復航進度，陽明指出，儘管以巴衝突趨緩，所屬聯盟持續進行相關規劃與準備，但在無法百分之百確保航行安全的情況下，主流航商不會貿然大規模重返紅海，目前僅維持零星試航，距離全面復航仍有一段距離。

在歐洲線長約談判方面，陽明說明，由於歐洲線在整體航線布局中占比較低，加上部分合約並非集中於年底到期，目前仍與貨主持續協商中，談判進度相對吃力，預期要到2026年第二季，長約狀況才會較為明朗。

為提升營運競爭力與船隊效率，陽明近年持續調整船隊結構，今年已將10艘長租船轉為自有船，並持續推動新船投資。配合節能減碳與準點率提升策略，明年起將有LNG雙燃料貨櫃輪陸續加入營運行列。

陽明日前亦宣布，再度簽署7艘1.6萬TEU級LNG雙燃料全貨櫃輪建造合約，預計於2028至2029年間交船；加計自2026年起陸續交付的5艘1.55萬TEU級LNG雙燃料船，未來將形成12艘LNG雙燃料船隊，進一步提升低碳船舶比重，強化航線調度彈性與長期競爭優勢。

至於股利政策，陽明表示，將待年度財報結算完成後，再行研議。