建立防詐守護網　凱基人壽擴大全年齡保單指定聯絡人服務

▲凱基人壽實施全年齡適用的保單指定聯絡人機制服務。（圖／凱基人壽提供）

記者巫彩蓮／台北報導

因應詐騙手法日益翻新、受害族群持續增加，凱基人壽宣布擴大「保單指定聯絡人」服務機制，不再僅限65歲以上高齡保戶，全面開放至全年齡適用，透過制度設計，讓重要金融決策多一層即時提醒與關懷，協助保戶在關鍵時刻降低風險，展現壽險業落實防詐的具體行動。

近年詐騙樣態從投資、假檢警延伸至冒充親友、假冒金融機構，影響層面早已不限於特定年齡或族群。凱基人壽指出，過往防詐措施多聚焦於高齡族群，但實務上，年輕世代與青壯族群同樣可能在資訊不對稱或時間壓力下誤入陷阱，因此此次調整機制，將防詐視為全齡共同面對的金融風險管理議題。

「保單指定聯絡人」機制，係指保戶可事先指定一位信任的親友，於保單涉及解約、保單價值變動或資金異動等關鍵流程時，由系統主動通知指定聯絡人，讓重要決策不再由單一人承擔。凱基人壽表示，此機制不僅有助於即時察覺異常，也能讓平時熟悉保戶狀況的家人或親友，在第一時間發揮提醒與關懷功能，形成多一道防護。

在制度設計上，凱基人壽亦考量現代家庭型態的多元性，指定對象不限於直系血親，凡配偶、直系血親卑親屬、依法具繼承關係者或永久共同生活之同住家屬皆納入可指定對象，提升制度的實用性與彈性，透過親友間的即時連結，讓保險機制從事後補救，轉為事前預防，發揮更實質的守護力量。

