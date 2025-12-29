比特幣回血漲破90200美元　交易所創辦人示警：要看「誰在買」

▲比特幣、加密貨幣示意圖。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

加密貨幣龍頭比特幣今（29）日在亞洲交易時段強勢反彈，一度上漲逾3%，最高來到90,200美元，為近幾周以來首見高點。這波補漲行情出現在聖誕假期後，市場資金回流跡象浮現。不過本土虛擬資產交易所向《ETtoday》示警，認為這波上漲不應只顧追價，要注意「誰在買」。

根據《彭博社》報導，以太幣（Ether）也同步走揚，一度突破3,000美元大關。這次上攻，被視為比特幣錯過年末美股聖誕行情後的延後反應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股標普500指數在聖誕節前已創歷史新高，但比特幣當時未見明顯跟漲。實際上，自10月起，加密市場歷經一波因約190億美元槓桿倉位遭清算的修正潮，市場情緒長期偏空，直到近期才逐步出現轉變。

ReserveOne 投資長 Sebastian Bea 分析，此輪反彈可能是由短線散戶資金進入期貨市場所推動。比特幣資金費率（funding rate）已升至10月以來新高，顯示市場押注看多的情緒正在升溫。不過他也提醒，目前期貨未平倉量仍低於10月高點，顯示市場動能仍在恢復階段。

對此，本土加密貨幣交易所 HOYA BIT 創辦人彭云嫻向《ETtoday》指出：「我會把這次站回9萬美元以上，解讀為市場在去槓桿。」她提醒，真正的重點不是價格漲到哪裡，而是「誰在買、用什麼方式買」。

她進一步說明，如果這波上漲是由永續合約市場帶動，資金費率過高可能放大後續波動風險；相較之下，若是現貨市場有穩健資金進場，則較有機會形成健康的修復格局。

彭云嫻也提醒，雖然市場風險偏好明顯回暖，但也可能代表多頭部位變得擁擠，一旦遇到突發利空或流動性收縮，價格恐怕會快速回檔。

她強調，即便市場對政策環境仍懷抱期待，短線行情仍容易受到槓桿結構與情緒波動影響，投資人應以可承受風險為前提，採取分批布局、設定停損、避免過度槓桿，以提高在加密市場中的長期存活率。