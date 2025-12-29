智原旗下小金雞雅特力-KY強攻MCU市場　預計明年1月上櫃

▲雅特力-KY經營團隊。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

智原（3035）旗下MCU設計大廠雅特力-KY（6907）預計於12月30日舉辦首次上櫃前業績發表會，並預計於2026年1月於櫃買中心半導體產業類股掛牌交易。雅特力-KY專注高階 32 位元 MCU 研發，憑藉ARM Cortex-M4達 288MHz 業界最高主頻，展現極致效能。除成功切入國際一線品牌供應鏈，更憑藉在地化技術優勢在大陸市場扮演關鍵要角，為區域供應鏈轉型的重要夥伴。



雅特力-KY具備從核心架構至應用整合的技術實力，終端產品應用涵蓋工業/馬達控制、消費性電子、商用、行業應用(醫療/IoT/通訊/車載)等多元領域。並以高效能低功耗、優異的整合度及高性價比等優勢，將產品延伸至無人機、機器人及邊緣AI 等新興場景。展現強勁的市場競爭力與營運成長動能。



在財務表現方面，雅特力2024年營收達新台幣16.35億元，年增逾六成，每股盈餘1.67元；2025年前三季營收達新台幣12.34億元，不僅維持高檔水準，更創下同期歷史新高，顯示營運已走出庫存調整循環；在產品結構持續優化下，毛利率顯著回升至33.84% ; 前三季累計稅後淨利達7,052萬元，基本每股盈餘為新台幣1.38元，較去年同期大幅增長56%，展現公司穩健獲利能力。隨著多項新應用專案陸續量產及主要客戶訂單穩步成長，市場預期2026年產品組合將進一步優化，推動營收與獲利同步成長。



展望未來，雅特力三大成長策略：首以 M0-M85 全系列 MCU 築底，建構高相容生態系；次推專用型MCU的ASIC 客製化服務，助客戶快速開發專屬晶片。最後強攻邊緣AI，攜手聯電與智原，採用 Embedded Flash中最先進的28奈米製程打造智慧推論平台。透過「廣度、深度、前瞻性」佈局，全面啟動半導體成長飛輪。