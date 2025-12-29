風電難產！　業者帶錢轉日韓找活路

▲不少綠電業者轉往發展海外市場。（本刊資料照）



台灣目前的綠電產業頻頻遭到政治網紅與名嘴攻擊，導致舊案卡錢關、新案又難產，讓業者紛紛轉往拓展海外市場，像是泓德能源就宣布，2026年起正式邁入「海外元年」。

泓德能源日前公布營收，2025年1至11月71.44億元，主要來自台灣各地儲能工程、光電工程及漁電共生案件依進度投入的材料與工程，以及轉供電力交易。

雖然成績看起來不錯，但最重要的是，海外布局已開始進入密集落地階段，像是日本北海道Helios 50MW儲能案場已正式上線運轉，預計於2026年貢獻20億日圓電力交易營收；位於南澳的Templers大型儲能案場也在12月開始商轉，已簽署為期20年的儲能代運營協議，並依長期購電合約供電給南澳政府。

雲豹能源總經理趙書閔也在日前的法說會上表示，因為AI與半導體產業推升全球能源需求，所以積極拓展海外市場，將光電與儲能專業能力複製至日本與東南亞，重點就是「分散區域風險」。

畢竟台灣市場的環境一直在變化，雲豹能源旗下子公司台普威，已在日本成功拓展多處專案且陸續完工併網，第四季可望貢獻集團整體營收5至10%，預計2026年日本儲能開工量會提升至78MW，2027年日本目標開發儲能案場容量達262MW。

沃旭台灣董事長汪欣潔也表示，近期海外業務比較忙，「現在韓國風場的外國開發商其實非常多，韓國政府看得出來是比較支持的。」

汪欣潔說，像是日本、韓國都有，大家都很積極、都想做，所以政策目標都劃得很大，台灣已經有很多成功經驗可以學習，不過每個國家都有自己的法規跟制度要處理，需要跨部會、不同層級的溝通，再各方考量下作「取捨」。



