ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

以人為核心的專業服務　永慶房屋廖崇傑成為客戶指名的頂尖房仲

▲▼永慶房屋,永和,房市,買屋推薦,AI,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋經紀人員廖崇傑親切有禮、服務誠實細膩，贏得消費者肯定，更有客戶在Google上為他留下五星好評！（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

深耕永和區四號公園區域的永慶房屋經紀人員廖崇傑，言談中親切有禮，快速拉近與客戶之間的距離，再搭配上誠實細膩的房產服務，成為許多消費者指名服務的經紀人員。曾有買房的客戶，起先找了許多不同房仲業者為自己服務，最後只選擇廖崇傑為自己找屋。不僅順利圓滿成家夢，客戶更在Google上留下五星的推薦好評，感謝他的優秀服務！

廖崇傑做事細膩　讓客戶最後只指名他來服務
永和區是新北市人口居住密度相當高的行政區之一，生活機能成熟、交通便利，房價又比台北市來得親民，優異的居住條件讓永和區房市相當熱絡，也使得該區域有許多房仲服務。曾有一名客戶想在永和區的四號公園周遭購置新家。起初客戶委託許多房仲業者共同找房，在找房過程中，客戶觀察到廖崇傑非常細心且客觀，不會只強調房屋的優點，反而站在客戶的角度，提醒可能需要注意的地方，讓客戶感到非常放心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

客戶表示：「不論是有管理室的大樓，還是無管理但環境單純的社區，他都能從管理費、坪效、屋齡、修繕狀況到社區狀況等多方面做比較，清楚分析哪一種比較適合我們的生活需求與預算考量，讓我們在做決定時更有信心。」也因為如此，後來客戶只選擇廖崇傑為自己服務。最後購入理想房屋後，客戶還特地在Google上為他的專業服務留下讚賞。

根據客戶習慣勾勒理想生活　找出最適合的房子
廖崇傑表示，房仲是為「人」服務，不是為「成交」服務。有些房仲為了成交，會一直推銷房屋的好，卻只是為了「說服」客戶喜歡房子。但就算房屋優點很多，只要不是客戶所需要的，這些優點就不會是優點。

所以他在服務過程中，會仔細蒐集客戶的各種需求和細節，從生活習慣、家庭組成、居住偏好等面向，先勾勒出客戶的理想生活場景，再逐一挑選適合的房屋。房屋若有缺點，他便會在賞屋過程中提醒客戶，並提供相關建議，因此不斷贏得客戶的信賴。

▲▼永慶房屋,永和,房市,買屋推薦,AI,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋廖崇傑表示，「掌握客戶的需求」聽起來很好懂，但能夠做到多細緻，才是房仲的真功夫。

與客戶共同討論購屋旅程　助客戶做出好決策
曾有一名屋主打算出售目前所居住的三房住宅，為自己籌措退休資金，於是委託廖崇傑售屋。在服務過程中，他觀察到屋主正在尋覓下一個租屋處。於是在委售期間，他也同時將客戶喜歡的居住區域、生活環境和房屋條件，輸入「永慶AI智能配對」系統，為屋主尋找適合的居所。

最後廖崇傑不僅成功為屋主出售房屋，也幾乎在同時間內為屋主找到適合的住宅。在永慶AI科技的幫助下，找到的房屋不僅位在屋主喜歡的生活圈中、符合屋主的生活習慣，而他規劃的「大屋換小屋」換屋策略，讓屋主即使出售房屋，還留有一筆退休金得以享受退休生活。廖崇傑「搶先掌握客戶需求」的房產服務，讓屋主讚不絕口，順利完成換屋。

廖崇傑表示，「掌握客戶的需求」聽起來很好懂，但能夠做到多細緻，才是房仲的真功夫。「我在幫客戶找房的時候，不是只有空間足不足夠的問題，還要思考到客戶喜歡的家具搬不搬得過來、放不放得下。」他進一步分享，「我也會陪著客戶去分析他之前看過哪些房子？有沒有喜歡卻沒買到的？為什麼沒買到？去幫他分析原因、增加經驗值，下一次看到喜歡的房子時，客戶就更清楚自己的決策。」廖崇傑指出，正是從這些小細節，才可以展現自己的價值，贏得客戶的信賴。

關鍵字： 永慶房屋永和房市買屋推薦AI永慶房市訊息永慶安心買賣屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【怎麼開的！】高雄街頭上演現實版「碰碰車」　離譜撞擊畫面曝光

推薦閱讀

豪氣犒賞員工！永慶房產集團全台8場尾牙近3,200桌　祭千萬獎品、重量級藝人卡司

豪氣犒賞員工！永慶房產集團全台8場尾牙近3,200桌　祭千萬獎品、重量級藝人卡司

年末最期待！房仲龍頭永慶房產集團今（29）日正式公開2025年全台8場聯合尾牙強大陣容。即便面對房市景氣波動，永慶房產集團依然展現豪氣，全台預計席開近3,200桌，宴請約3.2萬名員工與眷屬，規模再度刷新房仲業紀錄。

2025-12-30 17:20
成交後仍不缺席　有巢氏房屋黃智業用行動贏得客戶信任

成交後仍不缺席　有巢氏房屋黃智業用行動贏得客戶信任

在中古屋交易中，有時影響客戶決定的，不是裝潢新舊，而是資訊是否被完整揭露。有巢氏房屋內壢車站加盟店長黃智業，不僅是桃園中壢區在地房仲達人，更用實際行動詮釋「社區專家第一品牌」的真正意義。

2025-12-30 18:08
台積電官網低調公布2奈米成功量產　生產基地高雄晶圓22廠

台積電官網低調公布2奈米成功量產　生產基地高雄晶圓22廠

台積電（2330）近日悄悄於官網宣布N2製程已經於第四季開始量產，更公布N2的生產基地位於高雄的晶圓二十二廠，不過台積電此次N2成功量產並沒有發布新聞稿，僅在官網低調公布，但仍引起全球產業界關注。

2025-12-30 17:31
上海商銀4行員挪用款項2560萬　金管會重罰1200萬元

上海商銀4行員挪用款項2560萬　金管會重罰1200萬元

上海商銀陸續有不同單位分行4行員挪用客戶款項或公款共計2560萬元，金管會銀行局銀行局副局長王允中認為，該行有未完善建立及未確實執行內部控制制度之情事，核有違反銀行法第45條之1第1項及其授權訂定之內控內稽辦法第3條第1項、第8條第1項及第3項規定，金管會依銀行法第129條第7款規定核處1200萬元罰鍰。

2025-12-30 17:12
群益00992A掛牌首日寫驚奇　創主動式台股ETF3項新紀錄

群益00992A掛牌首日寫驚奇　創主動式台股ETF3項新紀錄

今（2025）年是台灣主動式ETF發展元年，自5月第一檔產品推出以來，迄今已有8檔主動式台股ETF掛牌，主動群益科技創新（00992A）於今（30）日掛牌，盤中最高價來到10.4元，終場收10.38元，單日漲幅近1.07%，盤中最高價、收盤價與單日漲幅都寫下主動式台股ETF發展以來的最佳紀錄，成交量也一舉衝上24.2萬張，更是當日整體ETF成交王、台股第三大量。

2025-12-30 17:45
快訊／萬海旺春輪火災後花110天完成貨櫃卸載　受損船隻處理待議

快訊／萬海旺春輪火災後花110天完成貨櫃卸載　受損船隻處理待議

萬海航運「旺春輪」今年6月9日下午在印度西岸外海航行時，發生貨櫃爆炸事故，9月11日彎靠杜拜的傑貝阿里港，以該港為避難港，歷經110天在本月28日卸完1696個貨櫃。業界高階指出，由於爆炸地點是在船隻前段，機艙是設在後段，業界估計仍有機會進行修復，但因損傷也滿嚴重，就看船體保險公司是決定報全損，還是要進廠整修。

2025-12-30 16:58
記憶體缺貨潮　展碁：明年PC價格恐漲2成、低階產品影響大

記憶體缺貨潮　展碁：明年PC價格恐漲2成、低階產品影響大

記憶體缺貨漲價潮，牽動3C市場，台灣3C通路商展碁國際總經理林佳璋今天表示，明年PC價格漲定了，估計漲幅高達15%至20%，預料對於價格敏感度高的低階筆電市場將帶來衝擊。

2025-12-30 15:59
記憶體族群強攻 ！南亞科觸200元天價　4檔模組廠飆漲停

記憶體族群強攻 ！南亞科觸200元天價　4檔模組廠飆漲停

記憶體DRAM缺貨漲價潮預估持續到明（2026）年，帶動相關類股全面走強，模組廠宇瞻（8271）、凌航（3135）漲停死，創見（2451）、品安（8088）也一度漲停，至於DRAM大廠南亞科（2408）觸及200元天價，華邦電（2344）量價齊揚，創25年半以來最高價。

2025-12-30 12:22
股王信驊飆7715元新天價　創台股個股最高紀錄

股王信驊飆7715元新天價　創台股個股最高紀錄

IC設計股、股王信驊（5274）今（30日）無畏台股大盤拉回，早盤股價大漲8.6%，飆上7715元新天價，再次打破台股單一標的報價紀錄。

2025-12-30 10:49
迎戰三星　韓媒：台積電美國廠傳提前一年量產3奈米

迎戰三星　韓媒：台積電美國廠傳提前一年量產3奈米

面對三星持續推進先進製程，全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC）傳出正加快美國亞利桑那州晶圓廠進程，原訂2028年啟動的3奈米量產，傳出有望提前一年至2027年啟動。

2025-12-30 12:45

讀者迴響

熱門新聞

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

羅唯仁遭偵辦！傳家中搜出先進製程資料

股王信驊飆7715元新天價　創台股個股最高紀錄

記憶體族群強攻 ！南亞科觸200元天價　4檔模組廠飆漲停

倒數計時！7、8月期統一發票6張大獎沒人領　明年1／5截止

Q3全球貨櫃船公司獲利率排名萬海第1　長榮與陽明分列第2與第7

上海商銀4行員挪用款項2560萬　金管會重罰1200萬元

白銀衝84美元！ 《富爸爸》作者警告：崩盤要來了

台塑唯一上榜！2025全球家族企業500強曝光　台灣2集團摔出名單

面板股精金突宣布關廠　開盤即摜跌停逾9500張排隊賣不掉

銅價刷新高！第一銅連2天漲停　華新交投熱居上市成交量第3大

四維航獨董張倉耀病逝享壽63歲　去年獲全球前2%頂尖科學家殊榮

北捷1／3信用卡、乘車碼上線　台新銀卡友享最高10次免費搭乘

麥當勞開進聯發科　副董蔡力行現身鏟薯條

台積電官網低調公布2奈米成功量產　生產基地高雄晶圓22廠

台銀黃金存摺大戶現形　及成「求避險」砸2568萬搶進185盎司

電動車心臟的隱形冠軍！　富田電機預計明年1月下旬上市

砸50億美元入股英特爾　輝達盤前跌1.3%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
吳宗憲哽咽談曹西平：一路好走　曾包下演唱會剩票「我們很挺你」

吳宗憲哽咽談曹西平：一路好走　曾包下演唱會剩票「我們很挺你」
曹西平驟逝！乾兒子悲痛現身殯儀館認屍...哽咽：先處理後事

曹西平驟逝！乾兒子悲痛現身殯儀館認屍...哽咽：先處理後事

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

共軍才宣布軍演！就秀戰機飛進台灣領空

共軍才宣布軍演！就秀戰機飛進台灣領空

「醜八怪」成絕響　曹西平睡夢中猝逝享壽66歲　兄弟鬩牆20年！後事波折險成無主屍

「醜八怪」成絕響　曹西平睡夢中猝逝享壽66歲　兄弟鬩牆20年！後事波折險成無主屍

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366