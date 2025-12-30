ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

成交後仍不缺席　有巢氏房屋黃智業用行動贏得客戶信任

▲深耕桃園中壢區的有巢氏房屋內壢車站加盟店，在黃智業店長帶領下，成為在地居民信賴的房仲夥伴。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

在中古屋交易中，有時影響客戶決定的，不是裝潢新舊，而是資訊是否被完整揭露。有巢氏房屋內壢車站加盟店長黃智業，不僅是桃園中壢區在地房仲達人，更用實際行動詮釋「社區專家第一品牌」的真正意義。他帶領團隊嚴守誠實服務原則，去年合計成交近45件，在地回頭客與轉介紹比例持續攀升，成為社區居民口中「可以放心交付的房仲」。

黃智業分享，許多中古屋因屋主長期出租或未自住，實際屋況往往連屋主本人都不清楚，若只憑外觀看屋，很容易忽略潛藏問題。因此，他要求團隊在每一件委託中，都必須親自確認屋況細節，不能只依賴文件或口頭說明。

日前，黃智業經手一件大樓案件，在例行檢查時發現地板踩踏感覺有積水狀況。為確認問題來源，連續多天在不同時段前往現場觀察，發現積水現象反覆出現，隨即安排專業水電師傅進行檢測，最終確認是地下熱水管線滲漏所致。

釐清原因後，黃智業未選擇隱瞞處理，而是主動向所有潛在買方完整說明狀況，包含漏水原因、可能影響及後續修繕方向。他坦言，這類管線滲漏在外觀上極難察覺，往往入住後才會發現，「正因如此，更不能心存僥倖。」

出乎意料的是，買方在了解實際情況後，非但沒有退縮，反而對黃智業的坦白態度表示肯定。買方指出，屋況問題大多能修繕處理，但若事前未被告知，交屋後容易引發糾紛。在充分溝通下，雙方順利完成交易。成交後，黃智業依然持續協助客戶，主動介紹可靠的水電師傅，並關心修繕與入住狀況。他認為，服務不該在簽約時結束，交屋後是否仍能被客戶信任，才是檢驗專業的真正標準。

「我不追求最快成交，而是希望每一筆交易都能留下好關係。」黃智業分享，自己曾見過市場上為求速度而隱瞞屋況的案例，短期或許能創造業績，卻容易留下後遺症。他始終相信，誠實揭露才能累積長期信任，才能在社區中站得久。這份堅持也為他帶來好結果，買方在成交後，陸續介紹同事、親友，甚至家人購屋需求也放心交由他處理。對黃智業而言，這樣的信任，正是房仲最有價值的回饋。

正如永慶房產集團廣告《誠實，讓你把房子變成家》中所說「沒人喜歡被隱瞞，好的壞的我們都會講。」在黃智業帶領下，有巢氏房屋內壢車站加盟店，將誠實告知視為每日服務的基本功。他也始終提醒團隊，房子不只是交易商品，而是客戶未來生活的起點，能在成交後仍被信任，才是真正的專業房仲。

▲秉持「好的壞的都說清楚」，黃智業(圖右)以專業與誠信，贏得客戶信任與長期支持。

