2025上市櫃飆股20強出爐　PCB德宏年漲686%海放記憶體南亞科

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股今（2025）年在台積電（2330）等AI股衝高下精彩收官，全年漲5928.5點，不過《ETtoday》統計上市櫃前20大飆股發現，台積電並未名列其中，以上櫃股德宏（5475）全年漲686.07%衝最兇，上市記憶體股南亞科（2408）年漲559.83%屈居第二，PCB股尖點（8021）年漲483%奪下季軍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年上市櫃漲幅前20大飆股，以PCB、記憶體兩族群最為集中，上述兩大族群又緊扣AI發展，由AI伺服器需求強勁，帶動PCB需求與材料規格升級，德宏為台灣第三大玻纖布廠，其從年初12.2元上漲到今日收盤95.9元，漲幅達686.07%。

支撐德宏漲勢在於，NVIDIA Rubin世代平台引爆石英玻纖布需求，德宏因投入石英纖維研發已久，AI相關應用需求湧現，推升德宏石英纖維紗出貨從過去一個月約100公斤攀升至今年每月約3噸。

其他入列上市櫃漲幅前20大PCB族群，包括尖點、金居(8358)、富喬(1815)、台耀(6274)、金像電(2368)、榮科(4989)、台光電(2383)、凱崴(5498)等八檔相關個股。

AI驅動對記憶體與儲存需求的暴增，國際大廠美光將產能轉向高頻寬記憶體（HBM），造成市場DDR 4/DDR 5供應吃緊，南亞科(2408)從年初29.1元，今天以193元作收，勁揚559.83%，成為上市櫃漲幅第二大個股，而華邦電(2344)、封測股華東(8110)、模組廠威剛(3260)等三檔亦入列上市櫃前幅前20大個股排行榜。