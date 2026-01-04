AI應用遍地開花　今年半導體銷售額估破1兆美元

▲AI帶動半導體業成長，去年費半指數漲幅逾4成。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

企業端AI應用進入爆發成長期，加上全球政府競逐主權AI，半導體需求持續擴增，預估今年全球半導體銷售額將年增3成，向1兆美元邁進，有望刷新歷史紀錄，國泰投信表示，隨著AI技術快速發展，關鍵技術及產業主導權仍高度集中於美國市場，成為全球產業核心成長引擎。

國泰費城半導體（00830）基金經理人李翰林指出，近年來費半指數屢創新高，去（2025）年整年度報酬率達42.23%，遠超美股其他指數，連帶基金資本利得亦逐步提升，00830成分股囊括美國掛牌的全球上、中、下游半導體龍頭企業，包含輝達、博通、台積電ADR、AMD、美光、Marvell等，涵蓋GPU和ASIC兩大陣營和記憶體大廠，具備成長潛力與獲利能力。

國泰投信ETF研究團隊分析，美國經濟去年起伏震盪，多項利多因素可望持續帶動今(2026)年。第一大因素，因美國總統川普推動減稅措施《大而美法案》，帶來多項租稅抵減，企業投資支出可全額列為費用，使得資本支出不再侷限於資料中心與AI領域；第二，市場普遍認為關稅不確定性下降，對等關稅對全球供應鏈的影響有限。

第三，聯準會展開降息循環，去年美國就業市場持續降溫，每月新增就業人數較一年前大幅下滑，失業率也逐步上升，這是聯準會官員在年底最終形成共識、進一步降息的重要原因，且川普即將提名聯準會新任主席，可預期未來聯準會將主張更低的利率，今年持續降息的機率仍大；更重要的是，AI需求及應用將持續爆發，帶旺半導體訂單暢旺。

