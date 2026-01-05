AI領軍！　名師教你「金馬選股法」

▲2026年6月世界盃登場，紡織、製鞋族群具備題材性。（東方IC）



圖文／鏡週刊

AI橫空出世約3年多，專家表示，2026年不再是雨露均霑，選股應更加細緻。綜合3名師看法，AI族群為不可或缺的投資標的，其餘像是基期較低的傳產、營建和世界盃題材等，也值得留意。

2026年台股依舊由AI族群所帶領，只不過AI過熱雜音不斷傳出，難免影響市場情緒。但康和證券總監廖繼弘指出，當前AI熱潮與2000年網路泡沫有本質上的差異，關鍵在於科技巨頭的資產負債表相對健康、現金流充沛，「當年網路泡沫時期，是連沒有實質獲利的公司股價都能暴漲，真正要警惕的是沒有人質疑的時候，才是泡沫最危險的時刻。」

AI橫空出世約3年多，未來不是雨露均霑，所以選股策略應更加細緻；廖繼弘建議，應以大型權值股作為核心，搭配受資金青睞的中小型股，「2025年指數一度上漲超過20％，由大型股領漲，而櫃買指數雖相對落後但年線守穩，顯示仍具支撐。」他看好台積電二奈米供應鏈，包括設備、封測與特用化學族群，指標股如日月光、京元電、穎崴、亞翔、漢唐、志聖、台特化、新應材等；此外，基期低的傳產族群，如水泥、塑化以及金融股有補漲空間。

第一金投顧董事長黃詣庭看好記憶體後市，他說，在供給受限、需求持續增加的背景下，漲價效應可望延續；同時輝達預計於2026年下半年正式進入Rubin架構世代，隨著單價更高的GB300放量出貨，相關供應鏈可望迎來「價量齊揚」的正向循環。而2026年6月登場的國際足總世界盃（世界盃），可望帶動紡織、製鞋等低基期族群的機會。

黃詣庭進一步指出，除了電子股，也可留意傳產和營建族群低檔承接契機，主因為中國已將「強化內需配反內卷」列入中央經濟工作會議重點，將有助過剩產能去化、使報價回穩，特別是鋼鐵產業；營建股則是因股價基期偏低，且2025年部份大型建商營收、獲利佳，2026年股息率值得期待。

富邦投顧董事長陳奕光提出「金馬選股術（Golden HORSE）」，他看好軍工、無人機、CPO、記憶體、原物料、電力，以及主動式與主題型ETF等具備中長期趨勢族群。

不過，在多頭震盪上漲環境中，風險意識不可缺。廖繼弘提醒，股市漲多拉回屬必然現象，當市場出現過熱跡象，持盈保泰是必要策略。他指出，指數與季線乖離超過11％，屬於中期乖離偏大；若與年線乖離達30％，則屬長期乖離過大，宜提高警覺。



