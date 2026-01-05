壽險業壓力大　陳冲：稱「匯率由市場決定」恐連央行總裁也不信

▲前行政院長陳冲。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（5）日投書《ETtoday》，以「紅酒指數」與「大麥克指數」為引，點出外界對台灣經濟榮景背後風險的忽視，並直言人壽保險業長期存在的「幣別錯配」問題，才是真正值得高度警惕的金融隱憂。

陳冲回憶，2008年底金融海嘯尾聲，他接任金管會主委後，曾在演講中向金融圈提出「紅酒指數」的觀察問題，藉由非典型指標，引導市場理性討論景氣變化。他強調，這類指數或許不具嚴格學術基礎，但能有效提醒風險、引發關注，本身就具有價值。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對2025年底，中央銀行為回應《經濟學人》專文《The hidden risks in Taiwan boom》而發函澄清，陳冲指出，央行聚焦反駁大麥克指數推論新台幣被低估，卻忽略了外界真正關心的重點——台灣表面榮景之下，是否潛藏結構性風險。

陳冲直言，《經濟學人》不可能天真到只用一個漢堡價格解釋複雜金融現象，大麥克指數只是「破題工具」，真正要提醒的是風險徵兆，「用皮尺量體溫不準，但發燒可能是真的」。

他點名，人壽保險業長期面臨的「幣別錯配（currency mismatch）」問題尤其嚴重。由於國內缺乏足夠的長期投資標的，壽險資金大量外流配置海外資產，特別是美元計價的美國公債，規模估計高達數千億美元。一旦新台幣大幅升值，即使僅有15%，都可能對金融市場造成明顯衝擊。

陳冲認為，如果說央行完全不以此為念，只是輕描淡寫地說「匯率由市場決定」，恐怕連央行總裁自己也不會相信。陳冲直言，這樣的說法難以回應市場長期累積的結構性壓力。

他也回顧，2000年後台灣長期處於「雙率雙低」（低利率、低匯率）環境，2011年前又缺乏選擇性信用管制，導致不動產等產業資金充沛且成本低廉，難以否認對房價與負債收入比（DTI）攀升產生推波助瀾的效果。

至於央行是否長期「操控」匯率，陳冲指出，這一直是財經圈與消費者的質疑焦點，甚至被認為可能犧牲民生利益、影響產業升級動能。儘管央行近期強調，美方「從未」要求新台幣升值，但美國早已有三項匯率操控認定標準，台灣多次符合其中兩項甚至接近三項，美方措辭相對保留，背後是否涉及戰略或地緣政治考量，仍值得深入研究。

最後，陳冲強調，大麥克指數或紅酒指數從來不是重點，真正該被正視的，是台灣整體金融與產業結構中，早已存在卻被忽略的核心問題。