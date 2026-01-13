雙創史上最高收盤！台股漲139點至30707　台積電漲20元至1710

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（13日）開高走高，加權指數終場大漲139.93點，以30707.22點作收，漲幅0.46％，成交量7234.27億元。今日收盤報30707.22點，與台積電（2330）收盤價1710元雙雙創下史上最高收盤。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲63.57點開出，指數開高走高，盤中最高達30973.85點，最低30529.33點，終場收在30707.22點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1710元，漲幅1.18％；鴻海（2317）下跌2元至226.5元；聯發科（2454）上漲40元至1485元；廣達（2382）下跌1.5元來到279元；長榮（2603）下跌0.5元至195元。

今天漲幅前5名個股為宇隆（2233）上漲22元，漲幅10％；力成（6239）上漲22元，漲幅10％；大毅（2478）上漲6.5元，漲幅10％；兆赫（2485）上漲2.75元，漲幅10％；森崴能源（6806）上漲4元，漲幅9.99％。

跌幅前5名個股則為建國（5515）下跌3.9元，跌幅9.96％；眾達-KY（4977）下跌11.5元，跌幅8.78％；邁科（6831）下跌17.5元，跌幅6.51％；彩晶（6116）下跌0.66元，跌幅6.2％；大眾控（3701）下跌3.4元，跌幅6.08％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 宇隆（2233） 242.0 ▲22.0 ▲10.0％ 力成（6239） 242.0 ▲22.0 ▲10.0％ 大毅（2478） 71.5 ▲6.5 ▲10.0％ 兆赫（2485） 30.25 ▲2.75 ▲10.0％ 森崴能源（6806） 44.05 ▲4.0 ▲9.99％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 建國（5515） 35.25 ▼3.9 ▼9.96％ 眾達-KY（4977） 119.5 ▼11.5 ▼8.78％ 邁科（6831） 251.5 ▼17.5 ▼6.51％ 彩晶（6116） 9.99 ▼0.66 ▼6.2％ 大眾控（3701） 52.5 ▼3.4 ▼6.08％

資料來源：證交所