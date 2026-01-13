雙創史上最高收盤！台股漲139點至30707　台積電漲20元至1710

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（13日）開高走高，加權指數終場大漲139.93點，以30707.22點作收，漲幅0.46％，成交量7234.27億元。今日收盤報30707.22點，與台積電（2330）收盤價1710元雙雙創下史上最高收盤。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲63.57點開出，指數開高走高，盤中最高達30973.85點，最低30529.33點，終場收在30707.22點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1710元，漲幅1.18％；鴻海（2317）下跌2元至226.5元；聯發科（2454）上漲40元至1485元；廣達（2382）下跌1.5元來到279元；長榮（2603）下跌0.5元至195元。
今天漲幅前5名個股為宇隆（2233）上漲22元，漲幅10％；力成（6239）上漲22元，漲幅10％；大毅（2478）上漲6.5元，漲幅10％；兆赫（2485）上漲2.75元，漲幅10％；森崴能源（6806）上漲4元，漲幅9.99％。
跌幅前5名個股則為建國（5515）下跌3.9元，跌幅9.96％；眾達-KY（4977）下跌11.5元，跌幅8.78％；邁科（6831）下跌17.5元，跌幅6.51％；彩晶（6116）下跌0.66元，跌幅6.2％；大眾控（3701）下跌3.4元，跌幅6.08％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|宇隆（2233）
|242.0
|▲22.0
|▲10.0％
|力成（6239）
|242.0
|▲22.0
|▲10.0％
|大毅（2478）
|71.5
|▲6.5
|▲10.0％
|兆赫（2485）
|30.25
|▲2.75
|▲10.0％
|森崴能源（6806）
|44.05
|▲4.0
|▲9.99％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|建國（5515）
|35.25
|▼3.9
|▼9.96％
|眾達-KY（4977）
|119.5
|▼11.5
|▼8.78％
|邁科（6831）
|251.5
|▼17.5
|▼6.51％
|彩晶（6116）
|9.99
|▼0.66
|▼6.2％
|大眾控（3701）
|52.5
|▼3.4
|▼6.08％
