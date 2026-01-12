快訊／長榮航空宣佈7月開航美國華盛頓DC　787執飛、一周規劃四班

▲長榮航空今日舉行媒體茶敘。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

長榮航空（2618）總經理孫嘉明今日宣佈，長榮航空預計在七月要開航桃園-美國華盛頓DC航線，預計使用波音787-9執飛，一周目前規劃四班，未來在華盛頓DC航線開航後，長榮航空在北美將會有10個客機航點，每週98班。

至於確切開航日期，孫嘉明則表示，目前已經在做開航前準備，包括航線申請還有時間帶申請，預計時間帶會和紐約航線差不多，但今年也是美國開國250週年，7月適逢美國國慶，相信美國方面會很忙，所以確切日期還在看，會在確定後再進行宣佈。

孫嘉明也說，長榮航在北美航線航網是最密集的，但在東南這邊還是缺一塊，雖然不是說沒有做這部分的生意，長榮也是有跟夥伴合作來經營這塊，但長榮在考慮北美航網佈局下，因為華盛頓DC是政治中心，附近還有馬里蘭、維吉尼亞州，當地不管是政治、經濟、軍事都是重要市場，對此也做過市調，整個華盛頓地區，這邊亞裔人口有32萬，1.4萬台灣裔人口，不管是商業或是觀光都有需求，政府活動也有很大宗，長榮是照計畫來開，經過內部討論，以及考慮機隊調度，這花很多時間做規劃，終於能夠在七月計畫開航。

孫嘉明也說，DC開航以後，就可以把北美航網補上，不過對長榮來說，做轉機旅客還是很重要，目前北美轉機客佔六成多，DC應該也是會維持這樣的比例，而台美之間大概佔比三四成，開DC這個航點，不管商業或政治上都有重大意義。