被外價金咬傷！國泰金去年12月轉虧8.5億　全年仍賺1079億元

▲國泰金去年EPS 7.08元。（圖／國泰提供）

記者巫彩蓮／台北報導

國泰金（2882）公布去（2025）年12月由盈轉虧，稅後淨損8.5億元，全年稅後淨利1079.9億元，EPS 7.08元，若排除提列外匯價格變動準備金217.5億元一次性影響，國泰金控單月稅後淨利達165.5億元，創歷年同期新高，全年稅後淨利達1253.9億元，創歷史次高，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信全年稅後淨利皆續創歷史新高。

國泰人壽去年12月稅後淨損32.4億元，全年稅後淨利達565.5億元，其中因適用責任準備金計提基礎調整暫行措施，需額外提存全年稅前淨利30% 約217.5億元至外匯價格變動準備金，若排除前述額外提存之影響，單月稅後淨利141.6億元，創歷年同期新高，全年稅後淨利達739.5億元，創歷史次高，獲利表現亮眼；全年新契約CSM (Contractual Service Margin) 逾900億元，再創佳績，12月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為248億元及70億元，維持強勁增長動能。

12月在Fed再次降息及宣布啟動購債，支撐風險情緒小幅回升，同時台股在AI與半導體權值股帶動下持續走揚，國泰人壽掌握波段操作，伺機實現資本利得，並在經常性收益貢獻下，整體獲利表現亮眼；另外台幣單月貶值，有利外匯價格變動準備金快速累積，加計年底額外提存後，截至12月累積餘額逾1100億元，有助進一步強化外匯波動抵禦能力，有效管理外匯風險。在資本方面，12月淨值比逾9%，RBC亦遠高於法定標準，整體資本水準維持強健，並具足夠空間吸收衝擊。

國泰世華銀行12月稅後淨利17.6億元，全年稅後淨利435.1億元，年成長13%。受惠放款成長及資金成本控制得宜，全年淨利息收入呈雙位數增長。2025年以來，保險與基金等財富管理商品銷量佳，信用卡簽帳金額穩定成長，聯貸收入增加，全年淨手續費收入持續表現亮眼。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數超過600萬張，動卡率表現良好。截至12月底逾放比率為0.15%，備抵呆帳覆蓋率為1060%，資產品質維持穩健。

國泰產險12月稅後淨利1.4億元，全年稅後淨利創新高達37.6億元，年成長42%。業務方面，持續提供符合客戶需求之商品，積極累積客戶及業務基盤，12月簽單保費35.2億元，全年簽單保費達395.3億元，年成長8%，車險及工程險累計簽單保費分別年成長6%及40%。

國泰證券12月稅後淨利4.6億元，全年累計稅後淨利45億元，全年獲利再創歷史新高，主要受惠台股與複委託市場交易熱絡，帶動獲利成長，全年台股累計經紀市占達4.41%，複委託業務表現持續亮眼，成交量年增41%，市占連續10年蟬聯業界第一。

國泰投信12月稅後淨利2億元，全年稅後淨利27.5億元，年成長13%，總管理資產規模為2.4兆元，年成長7%。

