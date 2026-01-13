戴口罩、安全帽ATM領錢遇警示音　金管會：免緊張仍可領錢

▲ATM提款「口罩」警示系統上路，金管會稱民眾不用緊張仍可正常提領。（圖／記者林東良翻攝）

記者巫彩蓮／台北報導

基於打詐，金管會與銀行之間陸續討論導入ATM防詐系統，金管會銀行局副局長王允中於今（13）日指出，目前仍是鼓勵銀行導入的階段，當民眾戴墨鏡、口罩、安全帽到ATM領錢時，遇到發出警示音時，不用緊張，只要移除臉上遮蔽物，露出全臉依然正常提領到錢。

王允中說，根據警政署統計，詐騙集團車手在ATM提領金錢時，會戴口罩、安全帽影響攝影，以達到妨礙錄影蒐證目的，透過防詐ATM設置，可以有效地遏止車手的行動，因此鼓勵金融機構設置防詐ATM。

目前共有五家銀行試行，加上台南市政府跟中華郵政公司合作，共計六家金融機構試行，統計全台目前約有500多台防詐ATM，以全台ATM的3萬多台來看，占比約1%多，仍有幾家銀行有意願跟進，而每家銀行的辨識方式、警示音量各有不同。

王允中強調，與內政部警政署與銀行業者初步討論，銀行ATM導入臉部遮蔽辨識技術，由銀行自行決定，當ATM警示音響起，並不會拒絕民眾提領，相關更細緻作法仍在研議中。

至於未來是否擴大試辦，王允中說，預計半年後將請各銀行統計試行成果跟警政署討論，後續再決定怎麼做，預計試辦於6月底結束，7月起開始檢討。

