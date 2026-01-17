南港園區中古大樓釋出稀少　在地：「真正有在賣的」僅約10戶

▲南港話題多，屢屢成為房地產新聞焦點，其中房價最高的經貿園區，其指名度相當高。（圖／永慶提供）

記者項瀚／台北報導

南港話題多，屢屢成為房地產新聞焦點，其中房價最高的經貿園區，其指名度相當高。在地房仲觀察，經貿園區住宅區範圍不大，供給量相當有限，排除開天價、掛售已久的戶別，「真正有在賣的」僅約10戶，奇貨可居。

近年南港話題不斷，包括LaLaport百貨商場及漢來酒店開幕、全球AI龍頭輝達進駐等等，此外未來還有許多大型開發案將出現，像是富邦大南港案、南港調車場案、台電CR1案等等，都讓南港成為房產新聞焦點。

永慶房屋南港園區店長張富傑表示，南港房價最高、最具指標性的無疑就是經貿園區，範圍不大，區內規劃純住宅氛圍，且巷道退縮寬，頗為舒適，此外生活機能也相當充沛，緊鄰LaLaport及中信大樓商場，並緊鄰南港車站，房市指名度相當高。

張富傑表示：「南港經貿園區內素地非常稀少，預售案成交單價行情已達140~150萬元行情，而中古屋以屋齡10~20年的產品居多，成交單價約在100~110萬元。」

張富傑觀察：「南港經貿園區內僅大約20個社區，排除開天價、掛售已久的物件，『真正有在賣的」大約只有10戶左右，大多屋主惜售、期待值高，釋出相當稀少，奇貨可居。」

▲大多屋主惜售、期待值高，釋出相當稀少，奇貨可居。（圖／永慶提供）

總價帶方面，張富傑指出：「大坪數豪宅總價多在8000萬元～1億元，3大指標社區包括『無雙日升月恆』、『大同璽苑』、『華固天匯』。3~4房總價抓在5500~6900萬元，壓在高價宅限貸門檻內。2房『2字頭已絕版』，總價約落在3000~4000萬元間。」

張富傑表示：「南港經貿園區購屋需求強、供給少，在這波房市不景氣中，成交價僅微幅下滑，修正幅度在10%以內。」

不過，張富傑認為：「隨區域屋齡漸增，未來房價將呈現緩修格局，建議賣方可以適時讓利，事實上區域房價已漲好一大段，10幾年前取得的屋主，獲利都是翻倍起跳的。」

▲張富傑建議，南港經貿園區的賣方屋主們，可以適時讓利。（圖／永慶提供）

