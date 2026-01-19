租金行情一看就懂、找房用說的就好！永慶房產集團獲四項科技大獎

▲永慶房產集團於2025年榮獲四項國內外科技創新大獎。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心

AI應用已成日常，但能否真正解決民眾使用與生活上的痛點，才是服務升級關鍵。永慶房產集團近一年以實際服務成果，橫掃國內外4項科技大獎，從租金行情透明化到「用說的就能找房」，展現AI與大數據在房產服務上的落地應用。

永慶以「政大永慶租金行情地圖」拿下「國際創新獎」與「亞洲科技卓越獎」的PropTech房產科技大獎；而整合LINE官方帳號的「永慶AI特助」，也獲得「LINE Biz-Solutions Awards」最佳創新科技運用獎金獎及「數位奇點獎」最佳AI運用創新獎肯定。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，租屋市場長期缺乏清楚、可比較的行情資訊，透過「政大永慶租金行情地圖」讓消費者能快速掌握不同地區、不同房型的租金水準，同時比較房東開價與實際租金行情；一站式查詢行情與租案，也提升租房效率，帶動月均租案成交量增加4成！

「政大永慶租金行情地圖」由永慶和政大不動產研究中心攜手開發，還整合了全台七大都會區的租金實價登錄資料、永慶房產集團逾1950店與開放平台的招租案件，使租金市場能被清楚檢視與比較，對學術研究、政策評估都有更全面性的參考意義。

▲「政大永慶租金行情地圖」租金地圖提供六都與新竹縣市租金資訊。（圖／永慶房產集團提供）

「永慶AI特助」則讓找房服務流程更快速，由系統自動整合資訊、減少資訊落差，幫助消費者做出更安心的選擇。包含「自然語找房」買房不用找、只要問，系統能從語意中推理，推薦符合需求的房子；還有「找房問Al」、「特色問Al」、「社區問Al」等服務，消費者只要問可問物件或區域特色，系統自動整合資訊，協助客戶更有效掌握購屋時程與節奏，安心做出決策。

永慶房產集團資訊部協理呂學堯表示，AI應用的重點在於資料品質與可靠度。永慶以集團累積超過25萬件次物件資料、1950家門店數據作為AI訓練基礎，有效降低誤判風險，讓系統能更精準理解消費者需求，提供更符合期待的選擇。

▲永慶房產集團獲四項國內外科技創新大獎重點。（圖／永慶房產集團提供）

深化科技布局 永慶招募數位、資訊與AI人才

永慶也宣布，將持續招募數位與資訊人才，包含系統開發、前後端開發、AI數據工程、數位行銷等職缺，提升消費者服務、優化購售屋體驗。永慶房屋人資部協理塗振宏表示，永慶數位與資訊團隊重視團隊合作，提供PropTech Workshop」新人培訓，透過專案實作的練習，幫助夥伴快速提升專業能力和產出品質，還有專屬學長姊指導，能安心且平穩地上手工作，歡迎和永慶一起開發數據分析、領航房產AI發展。

永慶表示，未來將持續投入房產科技研發，透過數位工具強化資訊透明與服務效率，讓消費者在租屋、購屋過程中，能更快掌握市場資訊、降低決策不確定性。