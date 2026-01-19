ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

諮詢機構看美國關稅與紅海重啟為最大不確定性　部分航商恐現虧損

▲紐澤西港。（圖／紐澤西港務局提供）

▲海運諮詢機構估部分船公司今年可能再度陷入虧損。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／綜合報導

海運諮詢機構Linerlytica指出，全球貨櫃運費正遭受重創，部分船公司今年可能再度陷入虧損。全球託運人論壇主任詹姆斯·胡克漢姆認為，今年造成最大不確定性的兩大問題是紅海重啟與美國關稅。

上周運費率走軟後，市場早期的上漲趨勢已趨於疲軟，南美、大洋洲和中東航線運費率出現大幅下跌。 其中中國至墨西哥航線跌幅最為顯著，自九月初以來已下跌逾65%。目前運價是農曆新年(2月17日開始)後將回升的季節性下滑，還是存在更深層次的結構性變化？若屬季節性下滑，年後貿易量將在春夏期間穩步回升，若存在更深層問題，則可能出現更持久的貿易低迷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

川普的對等關稅是否違法，最高法院下一次判決時間是本月20日。胡克漢姆表示：「我完全預計最高法院將支援政府當局的裁決。去年他們推遲了判決，我認為這是為了給政府尋找合法徵收關稅的方式爭取時間。」

無論如何，貨主不能僅憑對最高法院裁決的預期來制定計劃，因此在確定合同承運量和即期運價時，將關稅因素納入考量更為穩妥。

胡克漢姆指出，美國線4月底到期的長約談判需要參考基準，但目前市場充斥著空談，部分觀察者試圖人為炒作行情，而基本運價上調(GRI)並未真正落實。

另一重大市場變數是蘇伊士運河航線恢復通航，預計將釋放約200萬箱(20呎櫃)的過剩運力。諮詢機構MDS Transmodal測算，當前這部分運力正被繞行好望角的船舶所消化。

Xeneta旗下新收購的eeSea平台分析師奧祖古爾(Destine Ozuygur)分析，去年第四季度亞歐航線與亞美航線平均月運力均因空船、跳港及延誤損失13%。

她指出，當前兩條航線平均月運力損失約6-7%，但隨著春節臨近及額外空船航次增加，Xeneta預計損失幅度將擴大，對比來看，去年十月份中國黃金周前夕，曾連續13天看到約13次空船航次公告，且持續到九月底。這意味著空船航次公告週期逐年縮短，在2月份臨近截止前，無法準確預測實際削減的運力規模。

奧祖古爾指出這點很重要，因為這意味著航運公司正在削減運力，並在臨近春節時通過取消航次進一步加碼，形成雙重打擊。

Xeneta數據顯示，亞洲至美國航線第四季度航運公司月均提供運力260萬箱，今年第一季度降至250萬箱。首季運力縮減源於2月運力計劃減少23.1萬箱，降幅9%，春節後運力將逐步回升。

就實際運力月均損失而言：第四季度損失32.9萬箱，佔月度運力13%，其中包含141次跳港航次，64次集中在10月及黃金周期間。今年第一季度實際運力預計月均下降18.6萬箱，佔運力7%，目前已安排86次跳港航次。

遠東至歐洲航線也出現了類似情況，該航線第四季度和第一季度的平均月度計劃運力均為190萬箱，2月份計劃削減運力26.6萬箱。

去年第四季度實際運力月均損失為-25.2萬箱，相當於運力供給的-13%。 其中包含171次跳港航次，其中31次集中在10月。今年第一季度當前預測顯示月均損失為-10.9萬箱，約佔運力供給的-6%，跳港航次達42次。

奧茲尤爾指出，過去一天內又宣佈了更多運力削減計劃：亞歐航線空航班次增加4個至90個，亞美航線增加1個至43個。

若船公司重返蘇伊士運河航線，過剩運力必將進一步擴大，雖然業內普遍認為航運公司不會急於重返這條更短航線。蘇伊士運河貿易對貨櫃市場至關重要，德魯里航運諮詢公司於1月13日推出「紅海繞行追蹤器」，專門監測經蘇伊士運河通行的集裝箱船。

德魯里數據顯示，截至1月11日，當周共有26艘船舶使用蘇伊士運河，較前一周的10艘顯著增加。

關鍵字： 諮詢機構美國關稅紅海重啟最大不確定性恐現虧損

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【孩子的童言童語XD】媽要帶他下樓搭娃娃車！4歲兒：妳去化妝

推薦閱讀

快訊／記憶體利多！　南亞科2025年Q4每股大賺3.58元

快訊／記憶體利多！　南亞科2025年Q4每股大賺3.58元

記憶體大廠南亞科(2408)今日舉行法說會，並公佈去年第四季截至12月31日之自行結算合併財務報告。南亞科去年第四季營收為300.94億元，季增60.3%。第四季DRAM平均售價季增超過三十位數百分比，銷售量季增低十位數百分比。

2026-01-19 14:31
上周外資買超台股逾20億美元　漲幅3.7％居亞股第2名

上周外資買超台股逾20億美元　漲幅3.7％居亞股第2名

全球投資情緒樂觀，亞股也跟著起舞，玉山投信指出，上周國際資金持續回補亞股，其中台股獲得超過20億美元資金挹注，成為外資最青睞亞股市場，其他同獲資金回補的還有印尼、泰國、馬來西亞等東協國家，買超金額在1.7億美元至2.49億美元之間，表現相對弱勢的為印度股市遭提款逾7.8億美元，外資賣超南韓超過3億美元也相對失色。

2026-01-19 17:11
中信金飆28年新高！台新新光金價量齊揚最衝　金融指數寫36年紀錄

中信金飆28年新高！台新新光金價量齊揚最衝　金融指數寫36年紀錄

台積電（2330）扮演台股多頭主攻的角色，而金控股不甘示弱，台新新光金（2887）於上周六（17日）舉辦旺年會，董事長吳東亮期勉內部員工「讓合併成效一馬當先」，今（19）日股價開低走高，終場勁揚4.58%，以22.85元作收，創下合併以來新高，中信金（2891）漲幅為1.39%，以51.2元作收，創下1997年7月以來新高，金融類股指數上漲19.65點或漲幅0.81%，以2445.2點作收，創下1990年1月5日新高。

2026-01-19 14:40
「一塊布」點燃PCB概念股4檔亮燈　台玻爆10萬張委買搶購

「一塊布」點燃PCB概念股4檔亮燈　台玻爆10萬張委買搶購

高階玻纖布缺貨潮恐持續到明（2027）年，今（19）日相關個股股價一飛沖天，台玻（1802）開高率先攻克45.95元漲停價位，開盤一個半小時，到10點半附近，成交量達14.6萬張，居上市成交量第五大個股，漲停委買張數逼近10萬張，富喬（1815）、建榮（5340）、德宏（5475）等三檔同步高掛漲停。

2026-01-19 10:57
關稅比缺貨還麻煩！記憶體「非美製造」面臨100%稅率　2檔遭點名

關稅比缺貨還麻煩！記憶體「非美製造」面臨100%稅率　2檔遭點名

在記憶體供不應求、價格持續走揚之際，全球DRAM產業恐再面臨新的政策風險。外媒wccftech指出，美國政府正評估對未在美國本土生產的記憶體業者課徵高達100%的關稅，三星、SK海力士等主要供應商，可能首當其衝。

2026-01-19 10:49
關不怕！2檔新處置股耀登、高力堅守紅盤　多方士氣未散

關不怕！2檔新處置股耀登、高力堅守紅盤　多方士氣未散

台股屢創新高，資金充沛轉進具有題材族群，低軌道衛星耀登（3138）、散熱相關高力（8996）兩檔個股因短線漲幅過大，今（19）日被列處置股，處置期限至1月29日為止，不畏分盤交易處置，兩檔個股依然力穩紅盤之上，高檔震盪整理。

2026-01-19 10:27
面板3強競速開飆！友達爆40萬張大量亮燈　群創漲9%後收斂

面板3強競速開飆！友達爆40萬張大量亮燈　群創漲9%後收斂

面板股今（19）日持續成為資金聚集重心，友達（2409）開盤1小時爆逾40萬張大量直攻漲停價17.25元，奪上市公司成交王，群創（3481）漲逾9%後急速收斂，彩晶漲逾7%回到10元票面價之上。

2026-01-19 10:11
記憶體股處置出關倒數計時！3檔亮燈　群聯飆2千元天價

記憶體股處置出關倒數計時！3檔亮燈　群聯飆2千元天價

受到美國記憶體大廠美光（Micron）飆漲刺激，加上多檔記憶體股處置期即將屆滿，今（19）日包括南亞科（2408）、力積電（6770）、旺宏（2337）早盤皆亮燈漲停，高價股群聯（8299）更刷2000元天價，「關不住」的熱潮持續擴散中。

2026-01-19 09:50
快訊／台積電熄火不怕！　台股翻紅飆31500點新高

快訊／台積電熄火不怕！　台股翻紅飆31500點新高

權值股王台積電（2330）今（19）日漲多拉回平盤震盪，台股開盤不到半小時由黑翻紅上漲91.37點至31500.07點新高，刷新紀錄。

2026-01-19 09:39
快訊／力積電銅鑼廠賣美光拉第2根漲停　爆逾14萬張委買搶上車

快訊／力積電銅鑼廠賣美光拉第2根漲停　爆逾14萬張委買搶上車

記憶體晶片代工大廠力積電（6770）以18億美元的價格將苗栗銅鑼廠賣給美光，同時宣告切入高階記憶體HBM的行列，今（19）日開盤直奔62元漲停價，不到10分鐘即湧入逾14.4萬張委買單搶進。

2026-01-19 09:13

讀者迴響

熱門新聞

入境免稅菸品規定調整　加熱菸上限200支、2／1上路

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

40歲沒專長做什麼好？眾人狂推「3職業」超缺人

「一塊布」點燃PCB概念股4檔亮燈　台玻爆10萬張委買搶購

關稅利多！台積電翻紅刷1780元天價　台股飆漲418點攻31827新高

川普一句話嚇出避險需求！對歐8國加關稅　黃金白銀狂飆歷史高

43檔台股ETF價量齊揚！近千萬人迎增值　「最會賺」前10名一表看

快訊／力積電銅鑼廠賣美光拉第2根漲停　爆逾14萬張委買搶上車

台股、台積電雙創「史上最高」收盤　大盤衝7993億成交量

00935 台股創新科技主題 ETF　以親民門檻參與科技未來

快訊／記憶體利多！　南亞科2025年Q4每股大賺3.58元

快訊／台積電熄火不怕！　台股翻紅飆31500點新高

面板3強競速開飆！友達爆40萬張大量亮燈　群創漲9%後收斂

活著就能領錢！　專家稱它「第2張勞保」

年終拿3600元氣炸！律師喊不違法：1情況一定要給

存股2年「報酬率衝26%」　網刷一排：大學就買了

記憶體股處置出關倒數計時！3檔亮燈　群聯飆2千元天價

中國暫不允許輝達H200晶片進口　外媒爆供應鏈已暫停生產

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366