諮詢機構看美國關稅與紅海重啟為最大不確定性　部分航商恐現虧損

▲海運諮詢機構估部分船公司今年可能再度陷入虧損。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／綜合報導

海運諮詢機構Linerlytica指出，全球貨櫃運費正遭受重創，部分船公司今年可能再度陷入虧損。全球託運人論壇主任詹姆斯·胡克漢姆認為，今年造成最大不確定性的兩大問題是紅海重啟與美國關稅。

上周運費率走軟後，市場早期的上漲趨勢已趨於疲軟，南美、大洋洲和中東航線運費率出現大幅下跌。 其中中國至墨西哥航線跌幅最為顯著，自九月初以來已下跌逾65%。目前運價是農曆新年(2月17日開始)後將回升的季節性下滑，還是存在更深層次的結構性變化？若屬季節性下滑，年後貿易量將在春夏期間穩步回升，若存在更深層問題，則可能出現更持久的貿易低迷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

川普的對等關稅是否違法，最高法院下一次判決時間是本月20日。胡克漢姆表示：「我完全預計最高法院將支援政府當局的裁決。去年他們推遲了判決，我認為這是為了給政府尋找合法徵收關稅的方式爭取時間。」

無論如何，貨主不能僅憑對最高法院裁決的預期來制定計劃，因此在確定合同承運量和即期運價時，將關稅因素納入考量更為穩妥。

胡克漢姆指出，美國線4月底到期的長約談判需要參考基準，但目前市場充斥著空談，部分觀察者試圖人為炒作行情，而基本運價上調(GRI)並未真正落實。

另一重大市場變數是蘇伊士運河航線恢復通航，預計將釋放約200萬箱(20呎櫃)的過剩運力。諮詢機構MDS Transmodal測算，當前這部分運力正被繞行好望角的船舶所消化。

Xeneta旗下新收購的eeSea平台分析師奧祖古爾(Destine Ozuygur)分析，去年第四季度亞歐航線與亞美航線平均月運力均因空船、跳港及延誤損失13%。

她指出，當前兩條航線平均月運力損失約6-7%，但隨著春節臨近及額外空船航次增加，Xeneta預計損失幅度將擴大，對比來看，去年十月份中國黃金周前夕，曾連續13天看到約13次空船航次公告，且持續到九月底。這意味著空船航次公告週期逐年縮短，在2月份臨近截止前，無法準確預測實際削減的運力規模。

奧祖古爾指出這點很重要，因為這意味著航運公司正在削減運力，並在臨近春節時通過取消航次進一步加碼，形成雙重打擊。

Xeneta數據顯示，亞洲至美國航線第四季度航運公司月均提供運力260萬箱，今年第一季度降至250萬箱。首季運力縮減源於2月運力計劃減少23.1萬箱，降幅9%，春節後運力將逐步回升。

就實際運力月均損失而言：第四季度損失32.9萬箱，佔月度運力13%，其中包含141次跳港航次，64次集中在10月及黃金周期間。今年第一季度實際運力預計月均下降18.6萬箱，佔運力7%，目前已安排86次跳港航次。

遠東至歐洲航線也出現了類似情況，該航線第四季度和第一季度的平均月度計劃運力均為190萬箱，2月份計劃削減運力26.6萬箱。

去年第四季度實際運力月均損失為-25.2萬箱，相當於運力供給的-13%。 其中包含171次跳港航次，其中31次集中在10月。今年第一季度當前預測顯示月均損失為-10.9萬箱，約佔運力供給的-6%，跳港航次達42次。

奧茲尤爾指出，過去一天內又宣佈了更多運力削減計劃：亞歐航線空航班次增加4個至90個，亞美航線增加1個至43個。

若船公司重返蘇伊士運河航線，過剩運力必將進一步擴大，雖然業內普遍認為航運公司不會急於重返這條更短航線。蘇伊士運河貿易對貨櫃市場至關重要，德魯里航運諮詢公司於1月13日推出「紅海繞行追蹤器」，專門監測經蘇伊士運河通行的集裝箱船。

德魯里數據顯示，截至1月11日，當周共有26艘船舶使用蘇伊士運河，較前一周的10艘顯著增加。