信保基金財源指向台積電股票　葉俊顯：國發基金不會動

▲台積電外觀。（圖／記者高兆麟攝）

文／中央社

台美關稅談判底定，協議內容包含台灣企業自主投資與政府信保機制提供各2500億美元，外界關注信保機制及財源從何而來。國發會主委葉俊顯表示，確定不會動到台積電股票。

台美已達成包括關稅調降、半導體及其衍生品等項目關稅享有232條款最惠國待遇等多項協議。政府承諾在業者自主投資下，以信用保證方式支持金融機構提供企業授信，以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，延伸及擴展台灣科技產業全球競爭實力，並擴大金融業國際業務。

信保機制方面，預估信保機制所需專款規模為62.5億至100億美元，將分5期規劃，由國發基金及公民營銀行共同參與。

葉俊顯今天告訴中央社記者，國發基金方面，因為立法院幾年前有決議，不能以台積電為股票來質押借款，因此確定不會動到台積電股票。

根據目前行政院揭露的信保機制規劃，若以授信額度上限2500億美元規模來設算，考量高科技公司的保證成數可以比中小企業略低，會在5成至6成間規劃保證成數，承保倍數為15倍至20倍之間，預估信保機制實際所需專款規模為62.5億美元至100億美元之間。

葉俊顯並表示，在保證成數、承保倍數的設計下，1元可以做到25元至40元，因此信保專款規模落在62.5億美元至100億美元。

此外，將採分期出資，規劃依廠商實際需求，分5期挹注資金。