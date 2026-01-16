ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

2025年台股ETF績效揭曉！主動式表現亮眼、市值型仍是長期核心

▲2025年前五強ETF中，三檔為新上市的主動式ETF。

記者張家瑋／綜合報導

隨著2025年正式畫下句點，台股也交出亮眼成績單。Podcast 節目《不管啦！給我錢》最新一集中，主持人強尼與海晴回顧「2025年台股ETF績效」，深入解析全年市場走勢與各類ETF表現。

▲點擊收聽Podcast《不管啦！給我錢》，解析2025年台股ETF績效。

節目中指出，2025年台股表現亮眼，儘管4月一度受到全球關稅戰衝擊，引發市場劇烈修正，但並未動搖全年多頭格局，指數隨後迅速反彈。其中，台積電全年漲幅超過45%，成為推升大盤屢創新高的關鍵動能。

根據Cmoney統計，2025年績效前十強中，主動式ETF表現尤為突出。排名前三分別為統一台股增長（00981A）全年漲幅69.1%、主動野村臺灣優選（00980A）52.9%以及聯邦台精彩50（009804）46.9%。前五名中更有三檔為2025年新登場的主動式ETF，成為市場關注焦點。

不過，主持人也提醒投資人，主動式ETF的績效需審慎解讀，由於多數主動式ETF於2025年中後段才上市，實際統計期間並非完整一年，仍需經過完整景氣循環檢驗，才能判斷長期實力。

在被動式ETF方面，中信小資高價30（00894）與聯邦台精彩50（009804）同樣繳出40%以上的亮眼成績。其中，聯邦台精彩50（009804）追蹤「臺灣50權重上限30%指數」，透過限制單一成分股權重，降低集中風險；而中信小資高價30（00894）則聚焦高股價與熱門零股標的，自上市以來績效持續優於市場平均，成為2025年被動式ETF中的一大亮點。

▲台積電2025全年漲幅超過45%，帶動大盤表現亮眼。

從ETF類型來看，2025年ETF績效第六名到第十名，多集中於科技相關主題。野村臺灣新科技50、富邦科技、元大電子、國泰台灣科技龍頭等ETF，皆受惠於電子、半導體與電子零組件族群強勢表現，顯示產業輪動仍是影響ETF績效的重要因素。

節目最後也點名元大台灣50（0050），儘管僅排名第十，但在調降經理費與保管費後，搭配規模快速擴大，成功提升長期競爭力，並在報酬率上超越主要對手。主持人指出，對多數投資人而言，市值型ETF仍是長期配置的核心，主動式ETF則可作為觀察與衛星配置，關鍵仍在風險承受度與投資紀律。

節目最後總結，2025年台股ETF市場呈現「主動式ETF短期亮眼、被動式ETF長期穩健」的雙軌格局。展望2026年，主動式ETF能否在震盪或修正行情中持續展現超額報酬，以及高股息ETF是否重返市場焦點，皆值得投資人持續關注。

