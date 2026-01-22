台北室內最大年貨展購物祈福一次滿足　北港媽祖進駐世貿一館

▲貿協董事長黃志芳親迎北港媽祖進駐世貿年貨大展。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

2026「世貿年貨大展」即將於明23日起至1月26日(一)一連四天，於台北世貿一館盛大展出，商品齊全種類最多！嚴選各大名廚私房開運年菜、特色南北乾貨、即食料理、日韓美食、年節伴手禮、新年居家裝飾品等應有盡有，還有一年一度北港朝天宮媽祖北上保庇點燈祈福添好運，讓您輕鬆一站滿足所有年節需求。

該展四天展出每日10:00-18:00開放，地點在台北市信義區信義路五段五號的世貿一館，今年有超過500家廠商參展，近千格攤位數，較去年總攤位數成長30%，是室內最大年貨採購盛會，雙北最早開跑的年貨展，品項最多最齊全，在世貿一館集中展出各式年節商品、年菜、南北乾貨、禮盒及伴手禮等。不用擔心人擠人忍受寒風刺骨，在室內chill逛、安心買。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃志芳鑽轎底祈福。（圖／記者張佩芬攝）

展出設置多個主題館／特色展區，如五星開運年菜、年節伴手禮、年貨一條街、好茶甜點專區等；現場有開運互動活動、燙金紅包、點燈儀式等；多元特色展區與互動遊戲包括春點燈、擲筊迎福等；異國及日韓美食展區，為傳統年貨注入了嶄新的風味。

首次進駐的新品牌甜點類包括正月朔日、費南雪、沐林烘焙、馬克老爺、虎承殿、可朗。年菜館：老四川、築地一番鮮、黎記、南園鍾記。年貨一條街：凱亞、巧安果物、絲果伊、爵林堅果。即食料理：出外人、山海宴、發肉覓、樹蘭水餃、慶豐食品、阿國師、吉品海鮮、憶鵝時、初時食。綜合類：實味香、承食(寒舍集團)、金高高梁醬油、豐隆食品、裕珍馨、東大興、一山一茶、里昂布納、糧陳喆食、橙香森林、蜂動園、柏德海莎貝。

豪華參展陣容包括老四川、承食(寒舍集團)、築地一番鮮、李日勝、王老吉、金高高梁醬油、裕珍馨、海瑞摃丸、大黑松小倆口、明星花露水、金拌麵、94海鮮、協發行等均參展。

異國美食有韓味不二、COCOE、十安國際、韓物通、義大利BRUSA、靜鐵超市。國家館：越南、馬來西亞、尼泊爾、中國。地方縣市及離島美食：北港朝天宮(雲林)、後山·山後故事館(花蓮縣)、三食六島(馬祖)、一來順(金門)、萬泰(澎湖)。

▲貿協董事長黃志芳(右五)、副董事陳昱凱凱(左五)、秘書長王熙蒙(左四)與北港朝天宮高階及貴賓合影。（圖／記者張佩芬攝）

年貨展特別迎來「雲林北港朝天宮媽祖鑾座」駐駕，為民眾迎接新年注入滿滿正能量。現場規劃「擲筊迎福送好禮」活動，民眾擲得越多聖筊，就有機會獲得越豐富的開運好禮，為新的一年討個好彩頭。

同時推出「開春點燈好運來」活動，不論是安太歲、祈福、保平安、求姻緣或求財，都可預約點燈。現場使用智慧型光明燈，快速上燈馬上保佑，祈願新的一年平安順遂、學業進步、事業發達。