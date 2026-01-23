永慶房屋第五度拿下1111人力銀行幸福企業金獎肯定

▲永慶房屋榮獲由1111人力銀行舉辦的「2025幸福企業」金獎肯定。（圖／永慶房屋集團提供，下同）

迎接馬年，永慶房屋「馬」上捎來好消息，榮獲由1111人力銀行舉辦的「2025幸福企業」金獎肯定，今年已是永慶房屋第五度獲獎，幸福職場獲肯定！「2025幸福企業」共分為11大產業類別，永慶房屋成功奪得「營造建築」金獎。

多元福利照顧員工！永慶房屋薪獎具競爭力

人才是企業最寶貴的資產，永慶房屋重視員工在職場的幸福感，設置多項員工意見回饋系統與機制，用具體行動優化人資福利制度，為員工的幸福感加分，在薪獎方面極具競爭力，業務除了穩定底薪與業績獎金之外，更提供業務獨有的「幸福成家基金」福利制度，每年最高可爭取250萬元的額外獎金，鼓勵業務不只替客戶圓滿成家，也能加速達成買房夢想。

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，永慶房屋日前才剛發出近1.8億的「幸福成家基金」，犒賞近700位表現亮眼的經紀人員， 「幸福成家基金」不限年資、職級，只看實力，只要業績達標即獲得領獎資格，即使是業務新人也能爭取百萬獎金，挑戰無上限的收入天花板！此外，年年都舉辦的籃球、羽球及壘球三大運動賽事，鼓勵員工注重身體健康養成運動習慣，2025年三大運動賽事共吸引近760位員工參賽，舉辦了近320場熱血的比賽。

▲永慶房屋每年舉辦籃球、羽球及壘球三大運動賽，鼓勵員工培養運動好習慣。

AI科技助工作更精準！2026持續展店招募好人才

業務工作平常接觸眾多客戶，經常在外面帶看、聯繫客戶，可能需要同時處理多項事務，不容易快速釐清優先順序。為了協助業務更精準掌握工作重點、全面提升效率，永慶房屋積極導入AI科技，開發多項智慧工具。其中「永慶AI智能教練」就像業務的貼身助理，提醒每日重點工作，包括電話聯繫客戶、整理物件資料、帶看行程等等，並能引導業務夥伴採取最佳行動，推進案子的服務進度。根據永慶內部統計，在 AI 服務上線後，平均縮減業務超過 8 成的作業時間！

塗振宏協理指出，許多轉職者、社會新鮮人並沒有房地產相關經驗，擔心跨領域會無法適應。然而，透過「永慶AI智能教練」等AI工具提供清楚的工作建議與方向，讓新人不用埋頭苦幹像無頭蒼蠅瞎忙，而是能專注於「做對的事」，有效降低挫敗感，同時提升成交的機會。

▲2026年永慶房屋持續擴大招募，提供業務新人前12個月每月6萬元保障收入。

2025年即使大環境不穩定，永慶房屋憑藉穩健的成交實力與完善福利制度，依然交出亮眼成績單，訂下雙北市朝350店前進的目標，並已宣布在土城區、新莊去各新展一家店，持續擴大招募優秀業務人才。提供業務新人「前12個月每月6萬元」收入保障，讓新人放心轉職，安心學習，進而挑戰收入無上限的人生。歲末年終階段，永慶房屋還提供「年前」先面試，「年後」再來報到的彈性制度，歡迎有意投入房地產專業求職者加入永慶大家庭行列。