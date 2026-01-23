獎勵旅遊玩出凝聚力！永慶董事長孫慶餘與老婆貼心陪員工出遊

財經中心／綜合報導

許多企業都會舉辦「獎勵旅遊」，犒賞績優員工，但永慶房屋走出不一樣的路。年年斥資千萬舉辦員工旅遊的永慶房屋，於2025年11月初舉辦的「永者饗宴－獎勵旅遊」，一改以業績為唯一標準，轉而獎勵「精準做對事」的夥伴，並由董事長孫慶餘與夫人親自帶團，與獲獎同仁一同飛往六朝古都南京，展開一趟兼具文化深度與人情溫度的旅程。

永慶房屋指出，獎勵旅遊的目的不只是出遊放鬆，更希望透過同行、同住、同遊，拉近彼此距離，強化團隊凝聚力。對許多年輕世代而言，最有感的不是「去了哪裡」，而是「為什麼自己能被選中」。永慶也藉此傳遞清楚訊息，只要在團隊中發揮正向影響、做出關鍵貢獻，就有機會被看見，甚至與董事長夫婦同行出遊。

新人也能被看見 不看年資 重視特質與專長

此次「永者饗宴－獎勵旅遊」的獲獎名單中，就有多位年資未滿一年的永慶夥伴成功取得資格。永慶房屋人資部協理塗振宏表示，這正是永慶長期強調「不論資深資淺，只看優勢與專長」的最佳證明。

在多元人才並存的時代，優秀員工不該只用業績數字來定義。「我們希望看見不同特質的夥伴，有人在社區經營上表現亮眼，有人擅長團隊協作，有人能為客戶創造高度信任，這些都是公司非常重視的價值。」只要「精準做對事」，就有機會站上領獎舞台，甚至與孫慶餘董事長夫婦一同出遊。

▲為了讓同仁有更好的旅遊體驗，整趟旅程中孫慶餘董事長與夫人時常關心行程規劃是否可讓同仁盡興。

董事長貼心調整行程 細節裡看見對人的重視

本次獎勵旅遊，安排同仁走訪「六朝古都」的代表景點，感受歷史與現代城市交織的獨特風貌，也品嚐在地美食，期望帶給同仁一趟充實又難忘的旅程。獲獎店長陳亮諭分享：整趟旅程處處可見董事長孫慶餘與夫人並肩而行，親切與同仁聊天合影。印象最深刻的除了景點，還有旅途中感受到的「被照顧」。他回憶，原本第一天行程規劃為先參訪再入住飯店，但孫慶餘董事長與老婆仔細研究行程後特別交代，改為先入住飯店再出門，讓同仁能更自在地探索夜景。「我自己在外面逛到很晚，完全不趕行程，這樣自由又貼心的安排，真的會讓人覺得，公司是站在員工角度在思考。」陳亮諭笑著說。

精準做對事 成就感與生活可以同時擁有

永慶房屋不只在獎勵旅遊上肯定多元貢獻，日常績效制度同樣重視不同能力的發揮。從團隊合作、社區服務到專業技能，員工的努力都能被看見。陳亮諭分享，在團隊中，有人特別擅長找物件，有人很會經營社區關係，透過彼此合作，不僅服務品質提升，團隊氣氛也更好，「挫折感變少，成就感反而更高。」他也提到，近年公司強調「精準做對事」，讓同仁能依照自己的目標安排工作與生活節奏，「想衝刺收入的，公司全力支持；想兼顧生活的，也能把事情做好、準時下班。」

▲只要做對事，都能成為獲得永慶獎勵旅遊的關鍵，2025年有多位年資未滿一年的同仁，與董事長孫慶餘與夫人一同出遊。

高收入、低工時 打造年輕世代嚮往的幸福職場

塗振宏協理指出，有快樂的員工，才有滿意的客戶。永慶房屋透過完善人資制度，提供業務新人首年保障72萬元收入、每月最高休假10天，並結合AI 科技、團隊合作與完整福利，打造兼具高效率、高收入與高生活品質的幸福職場。

塗振宏協理表示，孫慶餘董事長夫婦親切與同仁同遊，正是因為孫董事長認為，真正能留住人才的，從來不只是制度本身，而是員工是否感受到被重視、被理解。而「永者饗宴－獎勵旅遊」不只是一趟旅行，更是一種承諾，只要精準做對事、願意投入，每一分努力都會被看見。

