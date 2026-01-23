美國線運價今天再殺一波、估2月底前漲價無望　SCFI今日下跌7.51%

▲歐美線估2月底前運價都難以調升。（圖／取自洛杉磯港官網）



記者張佩芬／台北報導

超大型與大型攬貨公司指出，因為貨量不足，船公司減班也不足，貨櫃船運市場美國線運價今日下再殺一波，目前美西線大箱(40呎櫃)運價都已跌破2000美元，開出的新價格是1700-1750，高檔價也僅有1900美元，有排名前五大船公司已經報名現行運價實施到2月底，代表3月初才有可能調升運價。上海航運交易所今(23)日下午公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌7.51%，指數來到1457.86點。

今日SCFI可以說是全航線下跌，僅有日本線平盤，波斯灣線單周跌幅甚至超過兩成，歐洲線運價也是沿用到2月中或2月底，顯示年前小旺季完全看不到機會。

今日SCFI上海到歐洲每箱運價1595美元，下跌81美元，跌幅4.84%；地中海線每箱2756美元，下跌227美元，跌幅7.61%；美西線每大箱2084美元，下跌110美元，跌幅5.01%；美東每大箱2896美元，下跌269美元，跌幅8.49%。

波斯灣線每箱運價1288美元，下跌406美元，跌幅23.97%，南美線(桑托斯)每箱運價1153美元，下跌42美元，跌幅0.33%；東南亞線(新加坡)每箱運價496美元，下跌19美元，跌幅3.69%。