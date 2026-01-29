4兆美元科技巨頭誕生！谷歌衝破4兆美元00989A受惠程度爆棚

財經中心／綜合報導

全球AI熱潮持續發威！谷歌（Google）母公司 Alphabet在美股元月行情中強勢衝高，市值正式跨越 4 兆美元大關，是全球第四家進入「4 兆俱樂部」的科技巨頭。由於輝達與谷歌正好是主動摩根美國科技 ETF（00989A）的第一大與第三大持股，也讓台灣投資人關注焦點轉向00989A。



谷歌市值強勢攀升後，成為繼輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft） 與蘋果（ Apple） 之後， 使其成為此波 AI 產業鏈行情中的另一個重大受惠者。外電指出，谷歌能在今年年初迅速突破 4 兆美元，主要受惠於其 AI 生態系全面深化布局。

蘋果宣布將採用谷歌的 Gemini 作為下一代 Siri 與 Apple Intelligence 的核心 AI 架構，使市場重新重視其在AI領域的競爭優勢，並同步帶動股價顯著走強。同時，谷歌於去年底推出的 Gemini 3 、以及最新亮相的Ironwood TPU，也備受市場肯定，被視為足以挑戰輝達在高階 AI 晶片市場的領先地位。



市場分析指出，谷歌在 2025 年股價大漲 65%，創下 2009 年以來最佳年度表現，反映其在搜尋、雲端與 AI 模型多方布局下，整體競爭力穩步提升。



在全球市值排行中，Alphabet 市值攀升至4.06 兆美元，一舉超越蘋果與微軟，躍升為全球第二大科技企業，其後緊追的唯一對手，是目前市值約 4.66 兆美元、仍穩居全球龍頭地位的 AI 晶片霸主輝達。輝達受惠於資料中心、AI 訓練與運算晶片需求持續強勁，市值頻頻刷新紀錄，在 AI 基礎設施領域的主導位置相當穩固，短期內難有對手能撼動。



值得注意的是，Alphabet 市值突破 4 兆美元後，也讓台灣投資人把目光集中到00989A。根據最新成分資料，00989A 的前十大持股中， Alphabet與輝達分別占比約 4.64% 與 4.46%，雙雙位於前段班，與Lam Research、Take-Two、Snowflake、台積電 ADR、特斯拉、Broadcom、Ciena、Robinhood 等企業共同構成 ETF 的核心配置。



由於 Alphabet 與輝達分別是 AI「模型」與「算力」兩大領域的全球霸主，00989A 等於一次買進 AI 生態系最核心的雙主軸，在模型演進與算力升級兩端同時獲利，被市場視為這波 AI 產業鏈行情中受惠最直接、最明顯的台股 ETF 之一。



在全球資金持續流向 AI 相關產業之際，00989A 聚焦美國大型科技股，並鎖定雲端、半導體與人工智慧驅動力強的企業，成為投資人布局 2026 科技主題的重要選項，市場關注度持續升溫。

資料來源：https://companiesmarketcap.com/