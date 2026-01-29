中工土城雲宇宙AI園區交易進度受關注　公司：與鴻運科已簽MOU

▲中工雲宇宙。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

中工（2515）位於土城的「雲宇宙AI園區」是否已出售予鴻海集團旗下鴻運科技，近期成為市場關注焦點。市場傳出，中工與鴻運科技及鴻海方面的談判並不順利，導致雙方於一年多前簽署的合作備忘錄（MOU）所規劃的資產處分計畫，實際執行出現變數。中工今日對此回應，跟鴻運科已經有簽了MOU，也發了重訊，預計今年第三季取得執照之後，才會跟進一步地確認後續。

中工董事長周志明日前受訪時表示，土城雲宇宙園區已銷售約20%，金額約75億元。不過，部分不動產業者對此說法持不同看法，指出從近期實價登錄資料來看，該園區目前僅有3筆成交紀錄，合計金額不到2億元，與75億元的說法仍存在明顯落差，也使外界更加關注中工是否已實際完成與鴻運科技的交易。

回顧當時公告，中工於民國112年10月發布重大訊息，內容一度引發市場討論。值得注意的是，中工在同日發布兩則內容相近但主旨不同的重訊，第一則公告為「處分廠房與車位」，約半小時後再發布「更正主旨」公告，改為「簽署房屋及車位預購意向書」。依公告內容，中工與鴻運科技簽署意向書，規劃交易約1萬2747坪廠房及300個車位，交易金額約75.49億元；同時間，鴻海亦同步為旗下鴻運科技發布相同內容的公告。

不過，業界人士指出，簽署意向書僅代表雙方進入實質議價階段，與最終完成資產處分仍有一段距離，須待雙方就最終價格達成共識，交易才算真正成立。儘管如此，該意向書消息公布後，確實帶動中工股價表現，公告隔日即攻上漲停，股價自10月12日的每股10.15元，於13日跳升至11.15元，並於當月25日最高來到11.95元。市場人士指出，部分投資人未清楚區分「直接處分」與「簽署MOU」在法律與實務上的差異，甚至僅留意第一則公告，忽略後續更正內容，當月股價上漲可視為明顯的消息面反應。

依中工於113年4月公布的年報揭露，該筆於112年10月12日簽署的意向書，其效力將持續至完工交屋結算日止，雙方須於此之前完成最終價格協商，否則在完工交屋時，該MOU即失其效力。中工先前也對外表示，預計今年中取得使用執照，並進入實際銷售與移轉階段，顯示距離完工交屋時點已逐步逼近。此外，中工亦曾指出，75億元現金流對公司營運具正面助益，使該意向書最終是否能順利執行，持續成為市場關注焦點。

對此，金管會官員表示，不評論個別公司案例，但就一般上市公司治理原則而言，在交易尚未完成前，公司不宜對外發表過多評論，尤其涉及對現金流具有重大影響的案件，更應審慎處理，避免誤導投資人，否則恐涉及證交法第155條相關規範。