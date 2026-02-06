美軟體股跌爛！AI顛覆疑慮升溫　類股指數連7跌、市值蒸發1兆美元

▲美軟體股指數連7跌、市值蒸發1兆美元。。（圖／路透）

記者巫彩蓮／綜合報導

市場出現擔憂人工智慧（AI）可能顛覆軟體產業，美國軟體和數據服務公司的股票周四（5日）連續第7個交易日下跌，標普 500 軟體和服務指數下跌 4.6%，自 1 月 28 日以來市值已蒸發約 1 兆美元，這場拋售被稱為「軟體末日」（software-mageddon）。

根據《路透》報導，受此次暴跌影響最大的科技巨頭包括 ServiceNow下跌 7.6、Salesforce下跌 4.7%和微軟下跌 5%。

資產管理公司 Bailard 的首席投資長兼科技投資主管Dave Harrison Smith)表示，「我認為目前這是一種拋售一切的心態。」

總部位於加拿大的Thomson Reuters本周稍早遭遇創紀錄的單日暴跌，因為投資者擔心 Anthropic 旗下 Claude 的一款新插件可能會擾亂其法律業務。儘管該公司提高了股息，並且公佈的第四季業績基本上符合預期，但其股價仍下跌了 5.6%。該公司擁有 Westlaw 法律資料庫和路透社新聞社，該公司表示，人工智慧投資已帶來實際的好處。

高盛首席美國股票策略師 Ben Snider表示，人工智慧最終影響的不確定性意味著短期盈利結果將是企業韌性的重要信號，但在許多情況下，這不足以消除長期下行風險。

《路透》報導稱，這種不確定性也讓逢低買進者望而卻步。「目前還沒有出現逢低買入的情況，但我們正處於一個分水嶺時刻，」Alpine Macro 的首席股票策略師 Nick Giorgi 表示。

美股周四（5日）標普 500 軟體和服務指數較其 200 日移動平均線下跌約 21%，這是自 2022 年 6 月以來該指數跌破這一關鍵技術水平的最大幅度。

「我們現在談論的是持續數十年的災難，總的來說，這實際上往往是一個相當不錯的切入點，」喬治說。

Bailard的Smith表示，這次拋售可能為選股者創造了機會，但他警告說，不要指望市場會迅速反彈。他說，「在這種市場情緒暴跌的時候預測底部是非常非常具有挑戰性的。」

