日圓止貶訊號浮現　1月外資大買日債創史上次高

▲日圓止貶訊號浮現。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

日圓止貶訊號浮現，1月海外資金大舉湧入日本公債市場，單月買超金額創下歷史次高紀錄，市場解讀，這波「真金白銀」的流入，有助日圓止貶回穩。

根據《彭博社》報導，日本證券業協會（JSDA）公布數據顯示，海外投資人1月淨買入日本政府公債（JGB）金額高達6.04兆日圓（約389億美元），僅次於2023年3月的6.08兆日圓紀錄高點，為2004年有統計以來第二高。

這波資金回流，關鍵在於日本公債殖利率上揚。1月20日殖利率一度觸頂，當時正值首相高市早苗宣布將舉行大選並提出暫時調降食品銷售稅的政策主張。殖利率上升意味著債券收益提高，對全球資金更具吸引力，也縮小與海外市場的利差劣勢。

根據彭博報價，日圓兌美元在台北時間20日下午3點20分左右匯價暫報155.08，小升0.05%。專家指出，對匯市而言，外資買債必須先換匯成日圓，形成實質買盤。在資金流入的情況下，日圓自然獲得支撐、不易走貶；若再疊加升息預期、利差縮小等因素，將有助進一步減輕日圓貶值動能。

安盛投資管理（AXA Investment Managers）資深固定收益策略師木村龍太郎指出，外資似乎在殖利率上升期間積極提高對日債的配置，顯示市場某種程度上預期高市政府不會推動過度激進的財政擴張政策。

值得注意的是，海外與日本當地投資人動向出現分歧。數據顯示，日本本地保險公司1月賣超7218億日圓的超長天期公債，創歷來第二高紀錄；地區銀行對超長天期公債的賣超更創下新高。相較之下，外資反而成為主要買盤來源，凸顯其在日本債市影響力持續提升。

此外，部分外資採取「殖利率曲線趨平」策略，即賣出較短天期債券、買進較長天期公債。市場人士指出，4月起日本政府將減少超長天期公債發行量，加上長天期債券對未來升息的敏感度較低，成為資金布局重點。不過也有提醒，當減發措施正式生效後，外資可能調整部位，屆時對匯市影響仍需觀察。

整體來看，這波海外資金流入為日圓帶來階段性支撐，顯示市場對日本財政與債市信心未現動搖。不過，日圓能否由「止貶」轉為「回升」，仍有賴日本銀行後續升息步調以及美日利差變化。

關鍵字： 日圓日本公債外資買超匯率殖利率

