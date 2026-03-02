伊朗戰爭油價看漲！2檔ETF開飆　00715L暴衝20%

▲美軍中央司令部發布照片，美軍發射垂發飛彈打擊伊朗。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

受到美國轟炸伊朗、地緣政治緊張情勢升溫影響，國際油價飆高，帶動在台掛牌、連結國際原油期貨的ETF今（2）日表現強勁。期街口布蘭特正2（00715L）早盤一度暴漲20%，期元大SP石油（00642U）盤中漲幅也超過10%，成為盤面焦點。

00715L今日開盤跳空走高，盤中一度大漲20.11%至32.31元，00642U漲逾10%來到19.3元。

根據《BBC》報導，在至少三艘船隻於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近遭到攻擊後，全球油價大幅上揚。伊朗持續對中東地區發動打擊行動，以回應美國與以色列的持續攻擊，市場憂心衝突恐進一步擴大。

報導指出，荷莫茲海峽承載全球約20%的石油與天然氣運輸量，是全球能源運輸的重要命脈。伊朗已警告船隻不要通過該海峽，在海峽入口處，國際航運幾乎陷入停擺。分析師警告，若衝突持續，能源價格可能進一步攀升。

亞洲盤周一交易時段，布蘭特原油價格上漲逾7%，報每桶78.25美元；美國原油期貨也上漲7.3%，至每桶71.93美元，顯示市場對供應中斷風險高度敏感。

MST Research能源研究主管索爾・卡沃尼（Saul Kavonic）向BBC表示，市場目前「並未出現恐慌」，但將密切關注荷莫茲海峽的航運是否恢復，一旦運輸回穩，油價可能回落。不過也有分析師示警，若衝突長期化，油價不排除突破每桶100美元大關。

法人指出，原油期貨槓桿型ETF波動度高，短線雖受惠油價急漲，但若地緣風險降溫，價格也可能快速拉回，投資人宜留意風險控管。