中東戰火！台積電跌50元退至1885　台股跌817點失守3萬4

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（4日）以34228.75點開出，指數下跌94.9點，跌幅0.28％。隨後跌勢擴大，下跌817.78點至33505.87點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌40元來到1895元，跌幅2.07％，隨後跌勢加重至下跌50元，暫報1885元；鴻海（2317）下跌4.5元至224.5元；聯發科（2454）下跌55元至1760元；廣達（2382）下跌5.5元來到289元；長榮（2603）上漲4.5元至221元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌403.51點或0.83％，收在48501.27點；標準普爾500指數下跌64.99點或0.94％，收6816.63點；那斯達克指數下跌232.17點或1.02％，收在22516.69點；費城半導體指數下跌372.48點或4.58％，收7764.88點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 48501.27 ▼403.51 ▼0.83% S&P500 6816.63 ▼64.99 ▼0.94% NASDAQ 22516.69 ▼232.17 ▼1.02% 費城半導體指數 7764.88 ▼372.48 ▼4.58%

資料來源：證交所