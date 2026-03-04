ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台股血洗千點5檔ETF抄底大熱門　009816、00919成交量超車0050

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（4）日盤中重挫逾千點，市場恐慌情緒升溫，但ETF投資人反而積極進場「撿便宜」，多檔高人氣ETF成交量明顯放大。根據盤中成交量排行，前5大熱門ETF依序為凱基台灣TOP50（009816）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50（0050）、主動統一台股（00981A）以及元大台灣50反1（00632R），其中009816與00919盤中成交量更雙雙超車0050，成為市場焦點。

觀察盤中表現，凱基台灣TOP50（009816）股價來到10.66元，下跌0.40元、跌幅3.62%，成交量衝上45.8萬張，高居ETF成交量第1；群益台灣精選高息（00919）則暫報23.51元，下跌0.80元、跌幅3.29%，因最新一次配息0.78元史上新高，吸引投資人愈跌愈買，成交量約29.2萬張，排名第2。

台股ETF始祖元大台灣50（0050）則以76.05元、下跌2.70元、跌幅3.43%，成交量約24.7萬張，排名第3。台股ETF成交量前3強形成「2檔市值型包夾高息款」的現象。

此外，主動式ETF也受到投資人關注。主動統一台股（00981A）股價18.93元、下跌0.87元、跌幅4.39%，成交量達20.1萬張，擠進成交量前四名。

另一方面，市場避險需求同步升溫，反向ETF元大台灣50反1（00632R）股價14.38元，上漲0.50元、漲幅3.60%，為5檔熱門ETF中唯一上漲，成交量約13.7萬張，顯示部分資金也選擇透過反向商品對沖風險。

