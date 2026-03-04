中東戰火憂「斷氣」！ 4檔油電燃氣股亮燈漲停

中東戰爭，引發國人擔憂影響天然氣進口，牽動4月電價與國內油氣供應，反應此題材面，上市櫃油電燃氣相關業者欣天然（9918）、欣泰（8917）、欣高（9931）、山隆（2616）4檔直攻漲停；台塑化（6505）漲逾1%。

台股血洗千點5檔ETF抄底大熱門 009816、00919成交量超車0050

台股今（4）日盤中重挫逾千點，市場恐慌情緒升溫，但ETF投資人反而積極進場「撿便宜」，多檔高人氣ETF成交量明顯放大。根據盤中成交量排行，前5大熱門ETF依序為凱基台灣TOP50（009816）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50（0050）、主動統一台股（00981A）以及元大台灣50反1（00632R），其中009816與00919盤中成交量更雙雙超車0050，成為市場焦點。

外資退出股匯雙殺！台股血洗1300點失守3萬3 台幣重貶1.37角

伊朗戰火全球股市受創，外資退出台日韓等亞股，台灣也遭遇股匯雙殺，台指期今（4）日開盤狂殺千點失守3萬4大關，台股在開盤不到10分鐘遭遇破1300點殺盤，為史上盤中第4大下跌紀錄。

台股殺千點航海王有戲！貨櫃三雄抗跌 低價散裝航運股漲停

中東戰事情勢緊張，今（4）日大盤一度拉回千點，伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽，此舉恐創擊全球能源運輸、船運供應鏈，國際貨運業者相繼宣布暫停停駛該海域，運價隨著走揚，貨櫃陽明（2609）、萬海（2615）、長榮（2603）早盤一度同步開高，成為相關逆勢抗跌族群，股價不及10元票面益航（2601）則是補漲鎖住6.57元漲停價位。

亞股續跌！日股血洗1500點一度失守5萬5 韓股殺6%後急拉

中東戰火延燒，亞股受拖累，日股今（4）日開盤半小時血洗1500點失守5萬5，跌幅超過2.48%，韓股在前一個交易日重挫7%後，今日一開盤再殺逾6%，不過日韓股早盤重挫後逢低買盤進場承接，跌勢迅速收斂，投資人警盯稍後台股開盤連動影響。

矽光子飆股落難！逾10檔掛跌停 高價「漲倍股」光聖倒地不起

輝達（Nvidia）宣布向Lumentum注資20億美元，昨（3）日Lumentum股價反映美國科技跌勢重挫11.34%，加上中東地緣政治緊張情勢升高，避險情緒高漲，資金急速退出股價漲高，本夢比矽光子族群，光聖（6442）領跌，摜壓到2100元跌停價位，聯亞（3081）、眾達-KY（4977）、波若威（3163）、上詮（3363）、前鼎（4809）、聯鈞（3450）、訊芯（6451）、華星光（4979）、光環（3234）、全新（2455）、統新（6426）、東典光電（6588）等12檔個股一度打落跌停。

黃仁勳、魏哲家都點名能源風險 核電成AI時代關鍵解方

算力即電力。隨著AI應用快速擴張，資料中心用電需求持續攀升，穩定供電已成為能源配置的核心課題。在各種能源選項中，具備長時間、可預測輸出特性的核能，被視為能同時滿足減碳目標與用電成長的長期解方之一。隨著核能重新被納入國家級能源選項，核電、電力設備與鈾礦相關個股表現明顯轉強，值得投資人留意。

韓股重挫逾13%觸發熔斷 日股屠殺2600點

中東戰火擴大衝擊全球金融市場，亞洲股市今（4）日全面重挫，其中南韓股市跌勢最為慘烈，觸發熔斷機制，恢復交易後韓股跌幅進一步擴大，盤中一度重挫逾13%，日股同樣承接逾2600點殺盤，跌幅逾4%，市場避險情緒急速升溫。

美以空襲伊朗引爆中東危機 輝達、Google、亞馬遜急啟動員工安全應變

美國與以色列週末對伊朗發動聯合空襲後，中東局勢急遽升溫，伊朗最高領袖哈梅尼（Ayatollah Ali Khamenei）等人在攻擊中身亡，隨後伊朗對以色列與美軍在波斯灣基地展開報復行動。衝突已影響當地民生、網路服務、能源運輸與航班運作，多家科技巨頭緊急啟動安全應變機制，確保員工人身安全。

中東戰火「台塑四寶會全面噴發？」 專家揭殘酷現實

隨著中東衝突持續升溫，國際油價因供應中斷疑慮再度飆升，帶動亞洲股市震盪。財經達人「股人阿勳」針對此局勢精闢分析，強調油價上漲對「台塑四寶」而言並非全盤皆贏，而是呈現「上游吃香、中下游苦撐」的兩極化格局。他也提醒，投資人若盲目追高，恐掉入「成本推動型漲價」的陷阱。