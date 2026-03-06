重量級ETF換股！小台積0052增三刪一檔　旺宏入列

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
配合證交所與富時國際合編臺灣指數系列成份股調整，包含元大台灣50（ 0050）、元大高股息（0056）、「小台積」富邦科技（0052）、富邦台50（006208）等多檔重量級ETF成分股更換，其中華邦電(2344)入列0050、006208成分股，0052則納入旺宏(2337)，相關成分股變動將自3月20日交易結束後生效。
規模1.3兆元大臺灣50（0050）與規模3323億元的富邦台50（006208）都是追蹤臺灣50指數，此次成分股調整增、刪五檔個股，納入金像電(2368)、鴻勁(7769)、京元電子(2449)、欣興(3037)、華邦電(2344)；刪除貿聯-KY(3665)、聯詠(3034)、統一超(2912)、瑞昱(2379)、萬海(2615)。
規模5277億元的0056所追蹤臺灣高股息指數則是無新成分股納入，但刪除裕融(9941)。
規模1081億元「小台積」富邦科技（0052）所追蹤追蹤臺灣資訊科技指數成分股納入鴻勁(7769)、景碩(3189)、旺宏(2337)，刪除玉晶光(3406)。
富邦台灣發達(0058)追蹤臺灣發達指數成分股則是成分股納入高力(8996)、新代(7750)，刪除材料*-KY(4763)、三陽工業(2206)、台肥(1722)、中保科(9917)。
規模25.54億元元大中型100（0051）追蹤臺灣中型100指數成分股納入納入貿聯-KY(3665)、高力(8996)、景碩(3189)、旺宏(2337)、聯詠(3034)、統一超(2912)、瑞昱(2379)、新代(7750)、聯邦銀(2838)、萬海(2615)。刪除玉晶光(3406)、金像電(2368)、材料*-KY(4763) 、京元電子(2449)、三陽工業(2206)、台肥(1722)、中保科(9917)、欣興(3037)、華邦電(2344)、裕融(9941。
