中東戰事衝擊能源？經濟部：天然氣船已調度到位　3月存量11.9天

中東戰事升溫，外界關注是否衝擊台灣能源供應。經濟部今（10日）表示，政府已在第一時間啟動能源應變小組，全面掌握國際局勢與國內能源儲備情形，目前3至4月所需的22艘天然氣船已完成調度，國內能源供應無虞，外界流傳「電力不足」或「天然氣即將斷供」等說法並非事實，請國人安心。

22艘天然氣船完成調度 存量高於法定安全標準

經濟部指出，為因應中東戰事與荷姆茲海峽航運可能受阻的情況，中油公司已緊急調整氣源，從澳洲、美國以及其他亞洲與非洲市場採購現貨天然氣，同時與原有供應商協調提前交貨，以補足可能缺口。

目前3至4月原規劃自卡達進口的22船次天然氣，已透過調整船期及以更大載運量的船隻補足，確保供氣穩定。依最新統計，3月天然氣存量約11.9天、4月約11.5天，均高於法定安全存量11天的標準。經濟部強調，國內家庭用氣量僅占整體天然氣使用約2.5%，即使國際局勢波動，民生用氣影響也相當有限。

啟動能源應變機制 確保供電穩定

經濟部表示，早在3月2日就由次長賴建信召集相關單位成立能源應變會議平台，與中油、台電等單位每日檢視能源供應與庫存情形。目前國內能源庫存皆高於法定標準，包括石油至少90天、煤炭30天、天然氣11天以上。

在發電方面，由於天然氣供應充足，台電將依既定機組排程操作，不會出現「火力全開」的情況，同時也準備多項備援措施，包括加強機組維護、合理調度水力發電，以及啟動需求面管理措施，以確保全台供電穩定。

政府吸收6成油價漲幅 穩定民生物價

為降低中東戰事帶來的油氣價格波動衝擊，政府也同步啟動物價穩定措施。經濟部表示，自3月9日起已啟動專案緩漲機制，由政府吸收至少6成國際原油價格公式漲幅，同時持續實施汽柴油「雙緩漲機制」，並擴大汽、柴油貨物稅減徵幅度至50%，將汽油貨物稅降至每公升3.415元、柴油降至1.995元。

此外，中油公司也宣布3月桶裝瓦斯價格凍漲。依原本計算，每公斤液化石油氣應調漲0.6元，但此次由中油暫時吸收成本，以減緩國際油氣價格上揚對國內民生物價的衝擊。

持續調度氣源 提前布局5、6月供應

經濟部指出，由於中東戰事仍具不確定性，目前除了確保3、4月天然氣供應外，也已開始提前調度5、6月氣源，並完成新一波國際採購合約。未來6月起，自美國進口的天然氣量將進一步提高，以強化供應穩定度。

經濟部強調，政府將持續密切關注國際能源市場變化，並透過多元氣源、提前調貨與現貨採購等方式確保能源安全，同時搭配價格緩漲與稅負減免措施，降低中東戰事對國內供電與物價的影響。