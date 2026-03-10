ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

中東戰事衝擊能源？經濟部：天然氣船已調度到位　3月存量11.9天

▲經濟部。（圖／記者廖婕妤攝）

▲經濟部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者閔文昱／綜合報導

中東戰事升溫，外界關注是否衝擊台灣能源供應。經濟部今（10日）表示，政府已在第一時間啟動能源應變小組，全面掌握國際局勢與國內能源儲備情形，目前3至4月所需的22艘天然氣船已完成調度，國內能源供應無虞，外界流傳「電力不足」或「天然氣即將斷供」等說法並非事實，請國人安心。

22艘天然氣船完成調度　存量高於法定安全標準

[廣告]請繼續往下閱讀...

經濟部指出，為因應中東戰事與荷姆茲海峽航運可能受阻的情況，中油公司已緊急調整氣源，從澳洲、美國以及其他亞洲與非洲市場採購現貨天然氣，同時與原有供應商協調提前交貨，以補足可能缺口。

目前3至4月原規劃自卡達進口的22船次天然氣，已透過調整船期及以更大載運量的船隻補足，確保供氣穩定。依最新統計，3月天然氣存量約11.9天、4月約11.5天，均高於法定安全存量11天的標準。經濟部強調，國內家庭用氣量僅占整體天然氣使用約2.5%，即使國際局勢波動，民生用氣影響也相當有限。

▲▼經長龔明鑫。（圖／記者黃國霖攝）

▲經長龔明鑫。（圖／記者黃國霖攝）

啟動能源應變機制　確保供電穩定

經濟部表示，早在3月2日就由次長賴建信召集相關單位成立能源應變會議平台，與中油、台電等單位每日檢視能源供應與庫存情形。目前國內能源庫存皆高於法定標準，包括石油至少90天、煤炭30天、天然氣11天以上。

在發電方面，由於天然氣供應充足，台電將依既定機組排程操作，不會出現「火力全開」的情況，同時也準備多項備援措施，包括加強機組維護、合理調度水力發電，以及啟動需求面管理措施，以確保全台供電穩定。

政府吸收6成油價漲幅　穩定民生物價

為降低中東戰事帶來的油氣價格波動衝擊，政府也同步啟動物價穩定措施。經濟部表示，自3月9日起已啟動專案緩漲機制，由政府吸收至少6成國際原油價格公式漲幅，同時持續實施汽柴油「雙緩漲機制」，並擴大汽、柴油貨物稅減徵幅度至50%，將汽油貨物稅降至每公升3.415元、柴油降至1.995元。

此外，中油公司也宣布3月桶裝瓦斯價格凍漲。依原本計算，每公斤液化石油氣應調漲0.6元，但此次由中油暫時吸收成本，以減緩國際油氣價格上揚對國內民生物價的衝擊。

持續調度氣源　提前布局5、6月供應

經濟部指出，由於中東戰事仍具不確定性，目前除了確保3、4月天然氣供應外，也已開始提前調度5、6月氣源，並完成新一波國際採購合約。未來6月起，自美國進口的天然氣量將進一步提高，以強化供應穩定度。

經濟部強調，政府將持續密切關注國際能源市場變化，並透過多元氣源、提前調貨與現貨採購等方式確保能源安全，同時搭配價格緩漲與稅負減免措施，降低中東戰事對國內供電與物價的影響。

關鍵字： 中東戰事能源供應天然氣油價穩定經濟部

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！

推薦閱讀

群創爆130萬張天量破台股紀錄　法說會前多空交戰

群創爆130萬張天量破台股紀錄　法說會前多空交戰

面板股群創（3481）傳出奪下輝達（NVIDIA）與Google光通訊代工大單，12日法說會前夕引來多空對作，今（10）日爆出逾130萬張天量，再次突破台股單一上市公司每日成交紀錄。

2026-03-10 16:25
群創71萬股民注意！紀念品送「時尚輕巧隨手杯」　3／25前要上車

群創71萬股民注意！紀念品送「時尚輕巧隨手杯」　3／25前要上車

擁有逾71萬股民的群創（3481）今（10）日正式公告5月27日股東會召開細節，紀念品送「時尚輕巧隨手杯」，3月25日前持股才符合領取資格。

2026-03-10 17:15
快訊／群創南科廠賣南茂獲利6.6億元　還有1廠房待售

快訊／群創南科廠賣南茂獲利6.6億元　還有1廠房待售

群創（3481）今日公告，董事會決議處分位於南科的廠房及附屬廠務設施，交易總金額為新台幣8.8億元，交易對象為封測廠南茂科技（8150），預估處分利益約6.59億元，外傳群創賣廠南茂看上南科二廠、封測大廠日月光（3711）則有意競標南科五廠，目前僅群創、南茂先公告二廠交易案，群創五廠出售案至截稿前尚未揭曉。

2026-03-10 16:46
永豐金逾43萬名股民盼「現金股息」上看1元　總座：可期待

永豐金逾43萬名股民盼「現金股息」上看1元　總座：可期待

永豐金（2890）於今（10）日召開法人說明會，由於去（2026）年全年稅後淨利達265億元，年成長19.2%，連三年創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）1.97元，被問到43.3萬民股東關注股利政策，以去年52%現金配發率推算，股息可望上看1元水準，總經理朱士廷表示，股利配發須經董事會通過，但是上述金額「可以期待」。

2026-03-10 15:05
台灣虎航股東看過來！　25日前持有「1股」就送800元回饋金

台灣虎航股東看過來！　25日前持有「1股」就送800元回饋金

台灣虎航（6757）今日宣佈今年將首次推出股東專屬優惠，只要在3月25日(含)前持有1股之股東，台灣虎航將透過官方tigerclub會員系統發送優惠，系統將自動發送tigerpoints回饋金800元至會員帳戶中。

2026-03-10 13:55
快訊／台積電2月營收3176.57億元創同期新高　月減20.8%、年增22.2%

快訊／台積電2月營收3176.57億元創同期新高　月減20.8%、年增22.2%

晶圓代工龍頭台積電今（10）日公佈 2026 年 2 月營收報告。2026 年 2 月合併營收約為新台幣 3,176 億 5,700 萬元，較上月減少了 20.8%，較去年同期增加了 22.2%，仍創同期新高。

2026-03-10 13:47
油價大跌！ 2檔連動原油ETF重挫　00715L倒跌36%

油價大跌！ 2檔連動原油ETF重挫　00715L倒跌36%

在美國總統川普表明對伊朗戰爭很快將結束後，油價大跌，美國西德州中質原油期貨（WTI） 一度跌10%，至每桶85.02美元，與原油期貨連動的3檔ETF今（10日）股價表現與昨（9日）完全相反，期街口S&P布蘭特油正2（00715L）昨單日飆漲逾6成，創下史上最大單日漲幅，今倒跌36%。

2026-03-10 11:07
川普喊「戰爭快結束了」國際油價殺10%　台股12檔摜跌停

川普喊「戰爭快結束了」國際油價殺10%　台股12檔摜跌停

受到美國總統川普針對伊朗情勢喊出「戰爭快結束了」影響，布蘭特原油失守100美元大關，每桶報價回到89美元附近，單日跌幅近10%，前兩日強勢塑化、油電燃氣股，今（10）日跟著油價回挫急速拉回，台聚（1304）、華夏（1305）、亞聚（1308）、台達化（1309）、中石化（1314）等五檔一度觸及跌停，台塑化（6505）、山隆（2616）、大台北（9908）、欣天然（9918）、新海（9926）、欣高（9931）、全國（9937）等七檔則是鎖住跌停價位。

2026-03-10 10:17
外資賣超台股251億元連8賣　大砍中石化、群創買最多

外資賣超台股251億元連8賣　大砍中石化、群創買最多

台股今（10日）在電子股大反攻下，指數一度大漲千點，惟終場僅收漲661點，外資續賣超251.56億元，中石化（1314）賣多最，群創（3481）則是買超第一最。

2026-03-10 17:51
希臘5油輪關閉AIS隱身通過荷莫茲海峽　中伊、東非通行

希臘5油輪關閉AIS隱身通過荷莫茲海峽　中伊、東非通行

大陸信德海事網根據中遠海科旗下船視寶提供的追蹤數據，指出荷莫茲海峽每日仍有個位數，甚至雙位數船舶通行，希臘船王Dynacom旗下5艘油輪，在2月28日至3月3日期間，關閉AIS(船舶自動關閉系統)，以外界所說的「隱身」方式分批穿越荷莫茲海峽，進入波斯灣作業；本月5日通行的12艘船舶，則分屬中國、伊朗、東非科羅摩與巴拿馬、馬紹爾群島。

2026-03-10 15:13

讀者迴響

熱門新聞

無腦買0050「真的穩賺嗎？」　網曝1關鍵

群創71萬股民注意！紀念品送「時尚輕巧隨手杯」　3／25前要上車

台指期夜盤大漲1512點　台積電夜盤收1890元

油價大跌！ 2檔連動原油ETF重挫　00715L倒跌36%

川普喊「戰爭快結束了」國際油價殺10%　台股12檔摜跌停

台積電股價上看2600元　專家揭低點訊號

即／美股開盤　三大指數均下跌

台股大跌！ 分析師：超過這數字快跑！

月配ETF大師兄火力全開！

台股暴力反彈1010點刷史上盤中第2大　台積電漲70元創第3大

台灣虎航股東看過來！　25日前持有「1股」就送800元回饋金

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

25檔股東會紀念品開獎！東和鋼、世紀鋼走實用風　132萬人等中鋼

75歲男選擇「花光1600萬存款」！不留遺產給子女

大研生醫董座、愛情公寓推手張家銘逝世　享年47歲

快訊／台股漲幅收斂收漲661.45點　台積電漲40元至1850

前工程師靠二三線股滾4億

投資達人股海老牛：00929的反擊時刻！

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366