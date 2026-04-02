快訊／台股收盤跌602.39點　台積電跌45元至1810

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（2日）開高走低，加權指數終場大跌602.39點，以32572.43點作收，跌幅1.82％，成交量6729.07億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲43.2點開出，指數開高走低，盤中最高達33497.58點，最低32516.94點，終場收在32572.43點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌45元來到1810元，跌幅2.43％；鴻海（2317）下跌4元至193元；聯發科（2454）維持平盤至1465元；廣達（2382）下跌6元來到284.5元；長榮（2603）下跌2元至202.5元。
今天漲幅前5名個股為大量（3167）上漲40.5元，漲幅10％；創控（6909）上漲4.4元，漲幅9.99％；倫飛（2364）上漲6元，漲幅9.97％；台達化（1309）上漲2.35元，漲幅9.96％；富采（3714）上漲4.9元，漲幅9.94％。
跌幅前5名個股則為榮創（3437）下跌2.25元，跌幅9.98％；森崴能源（6806）下跌3.85元，跌幅9.97％；永冠-KY（1589）下跌0.61元，跌幅9.92％；富威電力（6994）下跌7.2元，跌幅9.89％；華紙（1905）下跌1.65元，跌幅9.88％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|大量（3167）
|445.5
|▲40.5
|▲10.0％
|創控（6909）
|48.45
|▲4.4
|▲9.99％
|倫飛（2364）
|66.2
|▲6.0
|▲9.97％
|台達化（1309）
|25.95
|▲2.35
|▲9.96％
|富采（3714）
|54.2
|▲4.9
|▲9.94％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|榮創（3437）
|20.3
|▼2.25
|▼9.98％
|森崴能源（6806）
|34.75
|▼3.85
|▼9.97％
|永冠-KY（1589）
|5.54
|▼0.61
|▼9.92％
|富威電力（6994）
|65.6
|▼7.2
|▼9.89％
|華紙（1905）
|15.05
|▼1.65
|▼9.88％
資料來源：證交所
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