科技巨擘Cisco首度登陸電腦展　揭祕AI全棧式架構

▲Cisco首度登陸COMPUTEX Keynote，由資深副總裁Jeremy Foster揭祕AI全棧式架構。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

COMPUTEX 2026主辦單位外貿協會(TAITRA)今(2)日宣布，全球網絡通訊與運算領導大廠Cisco(思科)今年首度加入COMPUTEX Keynote重量級演講行列。Cisco運算部門資深副總裁Jeremy Foster將親自來台，於6月1日(周一)15:00在台北南港展覽館2館7樓，分享企業如何透過全棧式技術路徑，將AI從概念轉化為關鍵營運實力。

針對當前企業轉型AI的核心挑戰，Jeremy Foster將於本次Keynote深入探討「AI的全棧解決方案(A Full Stack Approach to AI)」，分享Cisco如何協助企業將AI從概念驗證(PoC)推進至關鍵任務等級的正式部署，並說明當挑戰從取得運算資源轉變為如何有效運用運算資源時，企業應如何因應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在一個對於性能、密度與效率要求更高的環境中，討論如何透過從資料中心到邊緣(edge)的安全全棧式方法，實現更高的吞吐量、更快的部署以及更高效的資源利用。此外，Jeremy Foster亦將提供關於構建「生產就緒型架構(production-ready architectures)」的觀點，在隨規模擴大並減少營運風險與複雜性的同時，交付可預測且可衡量的性能。

COMPUTEX Keynote報名預計於4月中旬開放，本屆COMPUTEX Keynote陣容空前強大，除首度參展的Cisco外，還匯聚了NVIDIA、Qualcomm、Intel、Marvell、MediaTek及NXP等全球科技龍頭，共同探討AI與加速運算的未來趨勢。

此外，COMPUTEX Forum論壇早鳥優惠持續進行中！凡於4月20日前購票，不僅能以一票享受全數29場次的精彩論壇，還有機會參加早鳥專屬禮「AI筆電」的抽獎活動。

COMPUTEX 2026將於6月2日至6月5日登場，展出場域橫跨南港展覽館1、2館、世貿1館及台北國際會議中心，打造多場館科技展演版圖，同時展覽規模再創新高，共1500家海內外企業使用達6,000個攤位，完整建構橫跨研發、製造到應用的「COMPUTEX科技生活圈」。

更多相關展覽資訊請參考：

COMPUTEX 官網: www.computextaipei.com.tw

InnoVEX 官網: www.innovex.com.tw