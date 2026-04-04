經長龔明鑫：塑膠袋料源充足　平均每人每天有10個可用





▲ 塑膠袋。（圖／記者劉維榛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中東情勢緊張引爆搶購塑膠袋「恐慌性購物」，經濟部部長龔明鑫今（4）日開記者會指出，經濟部從源頭上管理，中油四經開新爐有新產量，月產能從6萬噸拉高到9萬噸，大增50%，增加的供貨以專案形式提供5500噸乙烯供民生運用，估可提供12.5億個1台斤裝塑膠袋，2300萬人每人每天可多2個，若加上既有產能供應，每人每天可使用10個塑膠袋，料源充足。

「接下來就是我們怎麼把料件源頭和各地方供應順暢，這是我們要努力的事情。」龔明鑫今日主持「油價調整結果說明暨因應中東情勢—能源及塑化產品穩定供應措施」記者會，除了肯定中油油價凍漲外，同時對塑膠袋供貨也表示，經濟部已與振宇五金、小北百貨接洽供應塑膠袋，列為平價方案合作業者，若有其他通路商願意參與平價機制，經濟部也歡迎。

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龔明鑫指出，連假期間在萬華、汐止商圈走訪，攤商都有掛塑膠袋，但與攤商表達「不好買」，目前經濟部調查商圈、夜市已有反應塑膠袋不好買，已請經濟部商業署每周通電2次，與市場商圈、自治會追蹤統計，將會優先供貨，穩定供給。經濟部表示，目前有20家製造商表達願意平價供應，已掌握19處商圈、5處市場提出需求量，積極媒合中。

經濟部補充，中油3月乙烯產量6萬噸，4月擴大乙烯產量1.9萬噸，5月再增1.1萬噸，產能將衝至9萬噸。