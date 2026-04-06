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中東戰事引發僵固性通膨　帶來能源、食品價格上漲4層面衝擊

▲▼ 中東衝突爆發之後，卡達杜哈3月1日拍到濃煙升起的一幕。（圖／路透）

▲中東戰事示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

中東地緣政治衝突，擾亂了石油生產與運輸，加深通膨壓力，PIMCO認為，這次事件可能帶來僵固性通膨，在推升通膨的同時，傷害經濟成長，將反映在能源與食品價格上漲、供應鏈與貿易流動受阻、金融環境進一步收緊、企業與消費者信心下滑等四大層面，透過地區與貨幣多元分散配置，進一步強化投資組合韌性。

荷姆茲海峽為全球石油與能源運輸的關鍵通道，如今因中東地緣政治衝突運輸受阻，對於石油供給的負面衝擊，PIMCO分析，各國經濟成長的影響則有不同。對於石油淨進口國而言，能源價格上漲會導致僵固性通膨，其國內所得將因更昂貴的能源進口貿易而轉移至海外，並壓縮家戶實質（經通膨調整後）所得與企業實質利潤；相對地，對石油淨出口國而言，則具擴張效果。

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在已開發市場中，歐洲、英國與日本是屬於能源進口國，面臨較大經濟衰退風險；能源淨出口國的加拿大、澳洲，則可望受惠，過去二十年間頁岩油氣產量增加，已使美國從能源淨進口國轉變為小幅淨出口國；然而，美國本質上仍是一個有能源產業的龐大經濟體，而非以大宗商品出口為主的經濟結構，能源仍是美國各類進口商品的重要投入要素。

能源衝擊將進一步放大家庭層面的「K型」經濟趨勢，有可能引發實質消費更明顯地下滑，能源價格上漲使資源從家庭（因實質所得下降）轉移至能源企業及其資本擁有者，也將影響經濟成長。

全球金融條件趨於緊縮，已開發市場中的短天期利率的定價已反映各國央行升息的預期，實質殖利率普遍攀升且股價下滑，延長荷姆茲海峽的關閉期也擾亂亞洲製造業。亞洲是全球商品的主要供應者，且特別依賴中東石油，化學、塑膠、汽車、電動車、建築材料等商品，除面臨製造成本上升外，也面臨供應中斷的風險。

通膨升溫與經濟成長放緩並存的風險，使各國央行陷入兩難局面，當前各國的經濟狀況已與2022年俄烏戰爭爆發大不相同。

當年俄羅斯入侵烏克蘭，推升能源價格，迫使各國央行積極升息；且全球都仍在面對疫情後壓抑已久的需求釋放，各國政府亦向民間注入數兆美元資金，導致在供給面遭遇巨大挑戰下，需求面也出現強勁衝擊。同時，勞動市場在疫情間因提早退休與暫離職場的情況增加而極度緊俏，這導致勞動供需出現史上罕見的嚴重失衡，各經濟體的名目薪資與物價水準同步上漲。

目前當前多數地區的財政政策趨於緊縮，因為疫情後的主權債務水準上升限制了政策空間。全球經濟已不具備過去因財政移轉而累積的大量儲蓄，勞動市場明顯降溫。多數已開發市場的貨幣政策已來到中性至略為緊縮的水準；新興市場即便通膨趨緩，實質利率仍維持在較高水準，在此背景下，各國經濟較可能透過實質所得下降、名目薪資調整幅度轉弱，以及景氣衰退風險上升等管道，來調整當前的衝擊。
 

關鍵字： 中東戰事通膨壓力能源價格荷姆茲海峽經濟成長

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